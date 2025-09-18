央行宣布利率及房市鬆綁「雙凍」 李鎮宇：符合預期

對於央行此次宣布利率不動，同時未再提出任何房市鬆綁措施，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，這些都符合預期；對此他進而分析，台灣的出口成長率達22%，不僅創下新高，更是完勝南韓，另外台股屢創新高，從這些條件看來，台灣在在都沒有跟進美國降息的空間。

尤其是經濟成長率，李鎮宇也認為，央行此次上修經濟成長率，可說跟著主計處的腳步上修，但台灣最新的出口成長率數值是最近才發布的，這一塊尚未涵蓋到最新的經濟成長率估算當中，因此，他估計央行在12月的理監事會議可能還會再上修一次經濟成長率的數字，而且甚至有可能會有上看5%的水準。

至於房市在這次理監事會議央行並未再提出任何的鬆綁修正措施，李鎮宇則表示能夠理解央行的作法，因為先前政院已經協調金管會鬆綁銀行法第72條之2對新青安的放款可不計入銀行法的計算限額，等於已經開了一道門，倘若再繼續放寬的話，央行應會擔心房市的門開太大，這時央行要對房價降溫先前所作的努力，就會功虧一簣。