兆豐金子公司信評調整 公司：反映資產負債結構優化

中華信評今日調整兆豐金（2886）旗下子公司評等，兆豐金今天強調，信評公司調整該公司及部分非銀行子公司評等展望主要是反映近年銀行子公司積極推動資產負債結構優化，導致短期市場占有率波動，並非本集團獲利能力下滑所致。

兆豐金表示，觀察美國聯準會近年大幅升息，美元資金成本快速增加，銀行子公司因應高成本環境，調整業務結構以提升資產負債效率，雖短期內對市占率造成影響，但中長期將有助於強化資產品質及風險控管，鞏固本集團整體財務韌性與市場地位。

兆豐金表示，該公司資本適足率長期維持穩健，歷年獲利亦表現良好，信評展望調整不影響本集團營運績效與永續經營目標。未來將持續推動數位轉型，強化差異化競爭優勢，並持續落實穩健經營原則，發揮集團綜效，鞏固國內外市場領導地位，為股東及客戶創造最大價值。

中華信評今天以兆豐金控旗下核心銀行事業兆豐銀行的市占率已在過去幾年間下滑。評估未來12至24個月該行營運狀況轉弱的可能性達到三分之一。兆豐銀行為兆豐金控集團信用結構的評等基準，且該行個別基礎信用結構轉弱的趨勢恐對兆豐金控集團的集團信用結構產生負面影響。

兆豐銀行的營運狀況在評等期間可能持續轉弱，中華信評因此將兆豐金控及其多家子公司的評等展望由「穩定」調整為「負向」。