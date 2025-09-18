信評展望轉負向 兆豐金：短期市占波動影響 無礙長期營運績效永續經營
兆豐金控（2886）針對中華信評調整兆豐金與部分非銀行子公司評等展望，提出三點說明，表示信評展望調整主因兆豐銀近年推動資產負債優化導致短期市占率波動，非關獲利，且優化後中長期有助強化資產品質及風險控管，鞏固財務韌性與市場地位，信評展望調整不影響兆豐金控集團營運績效與永續經營目標。
以下為兆豐金控三點聲明全文：
一、信評公司調整本公司及部分非銀行子公司評等展望主要係反映近年銀行子公司積極推動資產負債結構優化，導致短期市場占有率波動，並非本集團獲利能力下滑所致。
觀察美國聯準會近年大幅升息，美元資金成本快速增加，銀行子公司因應高成本環境，調整業務結構以提升資產負債效率，雖短期內對市占率造成影響，但中長期將有助於強化資產品質及風險控管，鞏固本集團整體財務韌性與市場地位。
二、本公司資本適足率長期維持穩健，歷年獲利亦表現良好，信評展望調整不影響本集團營運績效與永續經營目標。
三、本公司將持續推動數位轉型，強化差異化競爭優勢，並持續落實穩健經營原則，發揮集團綜效，鞏固國內外市場領導地位，為股東及客戶創造最大價值。
