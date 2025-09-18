國泰金控、國泰世華銀行攜手奪《亞洲銀行家》5項大獎

國泰金控（2882）長年深耕數位轉型，持續在金融科技發展領域創新求變，18日於國際權威財經媒體《亞洲銀行家》（The Asian Banker）主辦的《2025台灣卓越零售金融與科技創新獎》頒獎典禮，一舉囊括5項大獎，包括「台灣最佳AI科技導入企業獎」、「台灣最佳行動銀行服務獎」、「台灣最佳數據與分析基礎建設實踐獎」、「台灣最佳反詐騙技術實踐獎」以及表彰銀行綜合服務表現的「台灣最佳管理銀行」殊榮。獲獎項目涵蓋領先市場推出的生成式AI技術發展框架GAIA、CUBE App、國泰盾與雲端數據生態系統建置，橫跨生成式AI技術應用、行動金融、數據基礎建設與詐騙防範等領域，展現國泰金控與國泰世華銀行在金融科技領域的深厚實力，以及卓越的企業營運效率、財務表現和風險管理能力。

國泰金控數據暨人工智慧發展部以「國泰生成式AI技術發展框架GAIA」創新專案，勇奪「台灣最佳AI科技導入企業獎」，GAIA協助AI開發團隊快速建構生成式AI應用，將內部專屬金融知識庫銜接大型語言模型，打造生成式AI知識庫，並整合多項開源與閉源模型，建立「企業級AI模型中心」，以企業整體視角運用和管理AI模型。目前集團已累計數十項GAIA應用案例，並開放22個部門使用AI知識庫。國泰金控亦打造員工助手開發平台，讓非技術背景的員工也能快速開發AI應用，實現「集團AI公民化」願景，培養員工以AI技術解決問題的能力。此外，國泰金控自主研發的「AI護欄」則能依據業務情境動態調整規則，為AI大規模落地提供全面保障。

國泰世華銀行持續優化各項金融服務的使用體驗，並擴展數位金融的可能性，CUBE App不僅整合跨產品財務資訊，讓用戶掌握資產全貌，亦提供個人化服務，讓用戶可依自身需求設定功能；並攜手國泰產險推出業界首創的「帳戶安全險」，鼓勵用戶完成「帳戶安全健檢」，健全的跨平台防護機制讓數位金融交易更添安心，卓越服務再度獲得「台灣最佳行動銀行服務獎」肯定。

國泰世華銀行推動「拓展雲端數據生態系」專案，採用「雲原生湖倉一體（Lakehouse）」架構，結合雲端環境的彈性與效能，成功突破資料運算的硬體瓶頸與傳統地端環境的框架限制，開創思維獲頒「台灣最佳數據與分析基礎建設實踐獎」。透過「儲存與運算解耦（Decoupling）」設計，顯著提升數據應用效率與穩定性，加速AI模型開發與業務端數據洞察，同時建立雲地混合式資料治理機制，為未來AI應用提供穩固根基。

面對詐騙手法日益翻新，國泰世華銀行運用AI技術打造「國泰盾（Cathay Shield）」全流程反詐解決方案，包含帳戶全旅程防護、即時偵測與跨界聯防三大機制。2024年成功阻擋逾9,000件異常開戶；同時協助行員判斷詐騙集團在金融卡申請、約定轉帳設定時，是否存在不法意圖進而阻擋。另外，透過自建「異常金流探索平台」，讓前線人員也能參與分析，並藉由串流技術將AI模型偵測時間從日批處理縮短至10秒內，提升反詐速度、準確性與量能，全面守護民眾資產安全。創新設計榮獲「台灣最佳反詐騙技術實踐獎」肯定。

展望未來，國泰金控將持續厚植數位科技實力，運用創新技術驅動金控與子公司深化數位轉型與創新應用，打造高效穩健、且更貼近民眾需求的金融商品與服務，同時積極拓展多元的金融服務場景，以滿足不同世代與市場的需求。