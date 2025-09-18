罕見！中華信評調降兆豐金與非銀子公司評等展望至負向

中華信評18日發布對兆豐金控（2886）暨旗下子公司的最新信評結果，其中，基於兆豐金核心子公司兆豐銀行的營運狀況，在評等期間可能持續轉弱，因此中華信評將兆豐金控及其非銀行的多家子公司評等展望，由「穩定」調整為「負向」。

中華信評表示，兆豐銀是兆豐金核心事業，兆豐銀行在2024年與2025年上半年，對兆豐金控集團的淨值與獲利貢獻比重，分別為80%至85%與85%至90%。兆豐銀行市占率已在過去幾年間下滑，中華信評評估兆豐銀在未來12至24個月的營運狀況轉弱可能性，達到三分之一。

中華信評表示，兆豐銀行為兆豐金控集團信用結構的評等基準，且兆豐銀的個別基礎信用結構（stand- alone credit profile；簡稱SACP）轉弱的趨勢，恐對兆豐金控集團的集團信用結構產生負面影響。

中華信評並指出，確認兆豐銀行的發行體信用評等並維持長期信評展望「穩定」，是反映兆豐銀行入列大到不能倒的系統性銀行，具有高度系統重要性而可能獲得政府支持，但中華信評認為，政府支持將不會擴及至兆豐金與集團其他非銀行子公司。

兆豐金今年前八月累計稅後純益254.65億元，較去年同期衰退約5.3%，累計每股稅後純益（EPS）為1.72元，其中，主要子公司兆豐銀行累計今年前八月稅後純益210.55億元，則是比去年同期衰退約8.5%，衰退幅度大於金控母公司，在四大主要子公司中，兆豐銀衰退幅度居第二，兆豐票券、兆豐產險獲利則是成長亮麗。