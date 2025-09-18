劇本全沒發生！房仲：房市難解渴維持這格局

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行理監事會議決議利率部分連續六季不變，房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁額度、降準等劇本都沒發生， 顯示面對房貸荒民怨，央行選擇以不變應萬變，後續房市景氣預估也將持續在低檔徘徊。

張旭嵐表示，先前升息循環時，美台兩國的調整幅度有相當落差，美國11度升息的幅度高達17碼，台灣則只有3.5碼。由於升息的步調走得比美國保守，在轉為降息時，台灣央行也不急於一時。

因此去年9月美方降息2碼時，央行就沒有跟進；加上國內經濟發展仍屬平穩，降息釋出資金催化投資的必要性不大，因此本次央行理監事會議的利率連六凍。

在信用管制方面，房貸荒讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但央行卻如鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。

張旭嵐表示，因購置住宅貸款餘額持續上升，不動產授信風險居高不下，讓重視金融穩定的央行，沒有大動作調整信用管制，對於不動產放款集中度的銀行自主管理也沒有絲毫鬆口，因此房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，所以年底旺季不旺，市場短期內依然會處於「量縮價緩」的築底盤整格局。