劇本全沒發生！房仲：房市難解渴維持這格局

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行理監事會議決議利率部分連續六季不變，房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁額度、降準等劇本都沒發生， 顯示面對房貸荒民怨，央行選擇以不變應萬變，後續房市景氣預估也將持續在低檔徘徊。

張旭嵐表示，先前升息循環時，美台兩國的調整幅度有相當落差，美國11度升息的幅度高達17碼，台灣則只有3.5碼。由於升息的步調走得比美國保守，在轉為降息時，台灣央行也不急於一時。

因此去年9月美方降息2碼時，央行就沒有跟進；加上國內經濟發展仍屬平穩，降息釋出資金催化投資的必要性不大，因此本次央行理監事會議的利率連六凍。

在信用管制方面，房貸荒讓金管會鬆綁銀行法的放款天條，對於新青安開綠燈，使外界預期央行應會跟進放鬆房市管制，但央行卻如鐵板一塊，沒有任何調整，讓各界的期望落空。

張旭嵐表示，因購置住宅貸款餘額持續上升，不動產授信風險居高不下，讓重視金融穩定的央行，沒有大動作調整信用管制，對於不動產放款集中度的銀行自主管理也沒有絲毫鬆口，因此房市的信用資源仍緊縮，等不到活水挹注，所以年底旺季不旺，市場短期內依然會處於「量縮價緩」的築底盤整格局。

央行 房市 降息

相關新聞

新台幣今貶值4.2分 收30.107元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.107元，貶4.2分，成交金額9.32億美元

國泰金控、國泰世華銀行攜手奪《亞洲銀行家》5項大獎

國泰金控（2882）長年深耕數位轉型，持續在金融科技發展領域創新求變，18日於國際權威財經媒體《亞洲銀行家》（The A...

罕見！中華信評調降兆豐金與非銀子公司評等展望至負向

中華信評18日發布對兆豐金控（2886）暨旗下子公司的最新信評結果，其中，基於兆豐金核心子公司兆豐銀行的營運狀況，在評等...

劇本全沒發生！房仲：房市難解渴維持這格局

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行理監事會議決議利率部分連續六季不變，房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁...

房市 Lesson 沒學夠、央行未鬆綁管控 專家：不動產「留校察看」中

中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

美國聯準會（Fed）今天凌晨利率會議決議降息1碼，台灣央行今下午理監事會決議出爐，決議利率連六凍，一如銀行業者與法人預期...

