房市 Lesson 沒學夠、央行未鬆綁管控 專家：不動產「留校察看」中
中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，此次央行仍按兵不動，主因是自疫情後多次打房，已令國內買氣跌入谷底，惟價格仍未明顯修正，若貿然鬆綁恐再助長熱度，因此先將其列入「留校察看」名單。
此外，賴志昶指出，目前全球局勢仍不穩，因此央行先站穩腳步，以減緩未來黑天鵝衝擊。
住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行按兵不動的策略下，更值得注意的內涵是，面對關稅後座力，手上必須有更多籌碼因應。
同時，徐佳馨認為，面對房地產業者們的殷殷期盼，或許央行覺得「自用放生」應由金管會與銀行第一線執行，相較於整體市場，「Lesson」還不夠深刻，應還有修正空間所致。
不過徐佳馨表示，有了央行對換屋族放寬至18個月的前例，央行在18日會後新聞稿埋下伏筆，日後也可能在非理監事會期間針對特別族群進行放寬。
