央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

美國聯準會（Fed）今天凌晨利率會議決議降息1碼，台灣央行今下午理監事會決議出爐，決議利率連六凍，一如銀行業者與法人預期。另外，央行管控不動產放款集中度則是在新版青年安心成家房貸（新青安）影響下，雖有下降但是呈現緩降，房市信用管制維持未鬆綁。

法人分析，以台灣本身的總經、匯率等各項表現，加上美Fed此次利率會議釋出訊息顯示此波降息循環步調放緩，因此今年內央行降息機率低，研判要到2026年央行才較有機會降息。

法人分析，央行總裁楊金龍之前在立法院曾表示，「通膨至少CPI須低於1.5%才有降息空間」，而觀察台灣6月至8月的CPI年增率雖有增加，但其增速均低於2%的通膨緊戒線，且今年全年CPI年增率可望較央行預估值正向，有望持續緩降，因此沒有降息需要。

法人表示，以台灣總體經濟表現與通膨、台幣匯率升值也與日韓等競爭國相當等因素來看，今年內央行降息機率較低，預期在美國Fed後續降息步調放緩，不致出現急遽降息下，研判央行可能要到2026年才會有機會降息。