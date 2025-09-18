快訊

推住宅醫療照護新保單 保險局：將提「公平待客」評比誘因鼓勵業者

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
推動住宅醫療照護新保單，保險局：將提出「公平待客」評比誘因鼓勵業者。圖／本報資料照片
對於金管會與衛福部要合作共同推出「在宅醫療照護險」新保單保險局副局長蔡火炎在例行記者會指出，將提出更多的誘因來鼓勵保險業者推出，目前保局初步想法是以「公平待客」的評比作為誘因，保險局也將發想更多鼓勵的方案。

對於保單內容，蔡火炎指出，將先由壽險公會和會員公司作討論，目前尚未有具體內容，包括在宅醫療的保單的適用範圍，是否由衛福部對於在宅急症照護政策的範圍、相關的病症來界定，並作設計，蔡火炎說，這些仍有待壽險公會討論。

蔡火炎也說，所謂的急症範圍，包括了肺炎感染、尿路感染，還有軟組織的感染等三大類，這些要經醫師判斷可在宅照護的，才能適用於未來這種一年期新保單理賠；蔡火炎也釐清，這和長照險是不同的，長照是照顧，在宅保單則是和在宅醫療有關。

除了設計新保單給在宅醫療理賠之外，現有的舊保單已確定不會理賠這種在宅醫療。蔡火炎也表示，在衛福部新政策之下，在宅急症照護，若是輕症感染症的患者，可以在宅醫療，但由於現在的醫療險都以住院為前提，在宅醫療因為沒有住院，所以現在的住院險不能理賠，若業者設計了新商品，等於滿足消費者保障需求，因此保險局會以「公平待客」方式來鼓勵，會發想更多鼓勵的方案。

對於金管會和衛福部合作分享資料，找出醫療浪費的機構或保戶，蔡火炎也表示，昨日只是初步的拜會交換意見，尚未有更明確的合作方式。

