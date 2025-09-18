快訊

金管會宣布 銀行局主秘張嘉魁升任副局長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會宣布，銀行局主秘張嘉魁升任副局長。圖／本報資料照片
金管會今日宣布新人事案，銀行局副局長侯立洋轉任海外信保基金董事長之後，由金管會銀行局主秘張嘉魁升任副局長。

侯立洋轉任海外信保基金董事長之前，已由金管會派往海外信保基金出任二年常務董事。接任副局長職務的張嘉魁，為台灣工業技術學院管理技術研究所企業管理學程管理學碩士、台灣工業技術學院企業管理學系畢業，並在83年公務人員高等考試二級考試企業管理人員及格，一路從金管會基層作起，歷任金融監督管理委員會銀行局科長、專門委員、副組長、組長、主秘。

相關新聞

新台幣今貶值4.2分 收30.107元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.107元，貶4.2分，成交金額9.32億美元

國泰金控、國泰世華銀行攜手奪《亞洲銀行家》5項大獎

國泰金控（2882）長年深耕數位轉型，持續在金融科技發展領域創新求變，18日於國際權威財經媒體《亞洲銀行家》（The A...

罕見！中華信評調降兆豐金與非銀子公司評等展望至負向

中華信評18日發布對兆豐金控（2886）暨旗下子公司的最新信評結果，其中，基於兆豐金核心子公司兆豐銀行的營運狀況，在評等...

劇本全沒發生！房仲：房市難解渴維持這格局

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，央行理監事會議決議利率部分連續六季不變，房市信用管制也如同鐵板一塊，外界預期的鬆綁...

房市 Lesson 沒學夠、央行未鬆綁管控 專家：不動產「留校察看」中

中央銀行18日召開理監事會議決議，此次不升息、不升準，且未鬆綁房市信用管制措施。

央行理監事會決議利率連六凍 法人：台灣降息可能要等到2026年

美國聯準會（Fed）今天凌晨利率會議決議降息1碼，台灣央行今下午理監事會決議出爐，決議利率連六凍，一如銀行業者與法人預期...

