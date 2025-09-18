聽新聞
金管會宣布 銀行局主秘張嘉魁升任副局長
金管會今日宣布新人事案，銀行局副局長侯立洋轉任海外信保基金董事長之後，由金管會銀行局主秘張嘉魁升任副局長。
侯立洋轉任海外信保基金董事長之前，已由金管會派往海外信保基金出任二年常務董事。接任副局長職務的張嘉魁，為台灣工業技術學院管理技術研究所企業管理學程管理學碩士、台灣工業技術學院企業管理學系畢業，並在83年公務人員高等考試二級考試企業管理人員及格，一路從金管會基層作起，歷任金融監督管理委員會銀行局科長、專門委員、副組長、組長、主秘。
