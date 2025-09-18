金管會最新統計 半導體與金融業名列資安險投資前兩大產業

保險局今日呼籲企業投保資安險，官員提醒，企業在建立軟硬體資訊安全防護措施的同時，亦可依據自身業務特性與經營風險，評估並選擇投保適合的資安保險商品，以有效轉移潛在的資安損失風險，確保企業穩健經營與永續發展。

根據統計，我國產險公司資安保險保費收入已由107年8908萬元逐年提升至113年的5.3億元，114年上半年保費收入約2.29億元亦高於去年同期的2.19億元，呈穩定成長趨勢。其中占比最高的產業為半導體業，約8636萬元，占比為37.65%，其次為金融保險業，約4462萬元，及電腦及周邊設備業，約2908萬元。保險局指出，自113年起半導體業躍升為最高投保產業，顯示產業面對數位化複雜性、互連性日益增強的局勢下，主動提升供應鏈安全與韌性的保障。

保險局副局長蔡火炎分析，半導體規模很大，總市值占上市公司總市值超過4成，一定有資安事件發生損失很大，因此強化投保，保費及規模都較一般產業更大。此外，金融業每年都會作資安演練，各金融機構也高度強化資安風控，使金融業投保資安保險，以避免營業中斷這種不能容忍的狀況發生。

保險局統計，原本排名前三大依序為電腦及周邊設備業、半導體、金融業分居前三大，但之後則出現洗牌，現由金融業居第二、半導體業第一、電腦周邊業則退至第三。

目前市場上已有多家產險公司推出不同類型的資安保險商品，除針對大型企業量身訂作的客製化商品外，亦提供中小企業適用的標準化商品。市場上資安保險商品主要承保範圍包含資料保護責任、專家費用及營業中斷損失等。

蔡火炎也說，資安險標準化的商品不用逐一談，通常會量身訂作的，在於承保範圍與一般企業不一樣，因此需要特別設計，甚至得再尋求再保才能承保較大的風險，因此通常較大型企業更有量身訂作的需求。

至於所謂標準化產品，蔡火炎指出，已有16家產險業者銷售這種標準化商品，包括資料保護責任保險，資訊系統不法行為保險、資訊安全綜合保險，還有個人資安保險等4種，都是標準化商品。

金管會提醒，企業在建置軟、硬體的資訊安全防護機制外，可依所屬業務屬性及經營發展需要，選擇投保適合的資安保險商品以移轉資安風險，確保企業穩健經營。