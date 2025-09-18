「保險理賠醫起通」再拓服務版圖 國軍醫院上線服務

壽險公會18日宣布，國軍高雄總醫院、三軍總醫院北投分院、國軍左營總醫院岡山分院自18 日起正式上線「保險理賠醫起通」服務，標誌著軍醫院體系投入智慧理賠合作，服務規模再度擴大。

壽險公會指出，此次服務擴大的背後，立法委員林楚茵扮演了關鍵協調角色。林委員長期關注民眾保險權益，積極推動保險理賠流程數位化，並協助壽險公會與國軍醫院體系建立更緊密的合作管道。林楚茵表示，「保險理賠醫起通」不僅能減輕民眾申請理賠的行政負擔，更體現了科技創新對於提升民眾服務品質的重要性。

壽險公會自2021年啟動「醫起通」以來，秉持「公平待客、普惠金融」的精神，積極推動保險科技落地，本項服務壽險公會已與 21 家壽險與產險公司及 55 家醫療機構共同合作推動。這項服務能讓民眾就醫後，只需在就診後向醫師申請一份診斷證明書並開立收據，即可透過平台一次授權多家保險公司，由醫院直接將所需資料安全傳送至保險公司，保戶不必再耗費時間往返醫院與保險公司，專注於療養康復。

國軍體系長期承擔國軍袍澤與民眾的醫療照護責任，其醫療能量與專業地位具全國指標性。本次加入「醫起通」不僅展現軍醫院體系對本服務的重視，也讓更多地區的保戶有機會享受到快速、便捷的理賠流程。

壽險公會理事長陳慧遊指出：「軍醫院體系的參與，象徵保險業與醫療體系攜手合作邁出新一步，未來將持續推動更多醫療院所參與，讓智慧理賠走進更多民眾的生活。」

壽險公會表示，未來將持續與保險公司及醫療機構攜手合作，推動醫療理賠數位化升級，打造更安全、便利的服務環境，成為全民健康及社會安全網的堅實後盾。