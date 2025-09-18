衛福部、金管會聯手推在宅醫療險 醫憂影響決策：病人為理賠要求出院

衛福部昨與金管會、壽險公會等，針對商保與健保議題交流，並決議開發「一年期在宅醫療照護險」，因應在宅醫療趨勢。不過，臨床醫師指出，在宅醫療多數項目由健保支付，病人自費額度很低，實務上幾乎沒遇過無法負擔在宅醫療費用病人，若推行保單，恐導致住院病人要求出院、採在宅醫療，或病情輕微病人，要求在宅醫療等情境，需設法避免。

萬芳醫院預防醫學暨社區醫學部主任楊智皓表示，在宅醫療費用低，且多數項目都由健保涵蓋，適用病人很高比率為失能病人，領有重大傷病卡，依規定不必繳交部分負擔，因此接受在宅醫療需負擔的費用很低，幾乎沒有病人付不出來，推出新型保單，可能是考量在宅醫療，會讓原本有住院日額保單病人無法獲得理賠，但設計上需注意，避免影響醫療決策。

楊智皓說，病人無法判斷自己是否適合在宅醫療，現行做法是由醫療人員提供選項，與病人共同決定，未來若保單上路，沒有住院保險、有在宅醫療保險的病人，即使需住院，也可能要求醫師讓自己採在宅醫療；投保在宅醫療險病人，如發生只要口服藥物就能治療的疾病，原本可以回家治療，恐因想要申請保險理賠，要求醫師安排在宅醫療服務，未來應設法避免這類影響醫療決策情況。

健保署推動在宅急症照護試辦計畫，先納入肺炎、尿路感染等3類感染症病人，預期今年擴大至所有感染症病人都適用。楊智皓說，感染症病人治療不像開刀、骨折等有許多自費醫材選項，多數項目都有健保給付，只有少數營養品是自費品項，但費用並不高，健保署這項計畫設計，已是希望減輕民眾醫療上經濟負擔，保單設計一定經過精算，但也必須審慎評估。

楊智皓表示，現行醫療保險理賠，未必只用於給付民眾無法負擔的自費項目，也能讓民眾獲取部分費用，用於治療期間生活其他面向，依此角度出發，建議可將在宅醫療納入既有保單設計，不必區分住院、在宅醫療有不同保單種類，而是設定病人採住院、在宅醫療，理賠金額有不同比率，藉此讓商業醫療保險，對醫療決策的影響減到最低。