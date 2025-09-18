遠雄人壽客戶服務中心 獲臺北市室內空氣品質「金級」認證

現代人長時間待在辦公大樓，室內空氣品質不僅影響工作者的健康，也攸關客戶在服務空間中的感受。遠雄人壽打造綠色健康服務場域，落實「淨零新生活」理念，確保舒適環境及安心體驗。遠雄人壽金融中心客戶服務中心設置空氣品質自動監測系統，並裝設空氣殺菌設備，保障客戶健康，成功申請通過臺北市政府室內空氣品質檢驗獲「金級」認證，成為全台首家授證的保險公司，再次展現遠雄人壽在永續經營與客戶關懷的具體成果。

遠雄人壽深知氣候變遷風險，持續從營運管理力行減碳。導入ISO 14064-1溫室氣體盤查，以2022年為基準年，逐年檢視營運碳排量，覆蓋率達100%，2024年再取得ISO 14067保單碳足跡認證與行政院環境部碳標籤，將減碳理念延伸至保單服務。為實踐綠色辦公，遠雄人壽持續推動各項節能減碳措施，辦公職場全面汰換高效節能LED燈具，午休關燈半小時，晚間整點自動關燈，電力供應吃緊時自動降低負載，每年節電逾1%。連續12年於世界關燈日響應「Earth Hour關燈一小時」，以實際行動展現減緩全球暖化的決心。公司內部亦積極去塑，推廣不用瓶裝水，建置減塑監控平台，減少一次性塑膠使用，以公用取代個人垃圾桶，培養員工垃圾分類意識，讓低碳文化深入日常。

從永續觀點出發，遠雄人壽新建大樓均採綠建築各項環保節能設計工法，如節能、節水與綠化，降低環境衝擊。同時以數位轉型推動低碳服務，內部落實無紙化會議、數位學習課程、員工e化管理等；外部推動行動投保、行動理賠、電子保單服務、網路投保、Mobile ID行動身份驗證、線上保戶服務、電子單據等多項數位服務，每年減少近千萬張的紙張使用，降低對環境衝擊和溫室氣體排放，用行動為環境永續產生正向影響力。

遠雄人壽持續以「綠色職場Ｘ低碳營運」雙軸並行，為員工打造健康的工作環境，為客戶提供安心的服務空間，並攜手社會各界推動永續轉型，為下一代共創更綠色、更美好的未來。