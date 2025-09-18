黃金驚驚漲 期元大S&P黃金反1將啟動暫停融資融券交易

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

資金寬鬆、地緣政治不確定性、全球央行購買黃金等眾多因素推升黃金價格驚驚漲，盤面黃金原型ETF的期元大S&P黃金今年以來大漲約34%，相對的，追蹤標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數的期元大S&P黃金反1（00674R）最近十個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達到65%，預計將啟動暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

元大投信18日公告，旗下期元大S&P黃金反1最近十個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達到65%，根據臺灣證券交易所對上市受益憑證信託事業及境外基金機構重大訊息查證暨公開處理程序第2條第1項第20款及本基金期貨信託契約第34條第2項第9款規定辦理。

對此，證交所預計啟動管控措施內容包含暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。至於管控措施預計啟動日期將在證交所公告後次一營業日起啟動。

截至17日，期元大S&P黃金反1淨值為6.91元，規模為5.98元。黃金價格自高點回落，收跌0.8%，報每盎司3660.75美元，盤中曾觸及3707.57美元新高。美國聯準會（Fed）一如預期降息1碼，但主席鮑爾談話未如預期鴿派，美元反彈壓抑金價。市場觀望通膨與利率走勢，短線金價漲多後修正。

大S 金價 元大投信

