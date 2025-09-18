Fed 重啟降息 聚焦高殖利率債市

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，美國消費者與企業支出與房市活動已見放緩，美國聯準會（Fed）恢復降息，將為債市營造有利環境。債券普遍受惠於Fed的降息行動，投資人可以聚焦高殖利率債市。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊指出，現今美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即使經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控，加上殖利率仍有約7%，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。

富蘭克林投顧表示，儘管美元今年已開始走貶，而今評價面仍然過貴，美元貶值壓力將來自於降息和景氣走緩的循環性因素，以及經常帳和財政雙赤字的結構性因素。

富蘭克林投顧分析，新興國家多有嚴謹的財政和貨幣政策，實質利率也高，部分國家正在享受經濟改革和貿易結構變化的成果，且拜美元貶值所賜，新興國家當地公債可望享有債、匯兩方收益機會。