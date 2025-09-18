快訊

台新證券攜手 Richart 推定期定額 投資還能抽 iPhone 17

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新證券攜手Richart推出「新手也能衝 定期定額解鎖最新果粉夢幻清單」活動。台新證／提供
在半導體與AI概念強勢帶動下，近年台股熱度持續升溫，美股則因科技巨頭財報優於預期而維持漲勢。隨著蘋果（Apple）9月新品發表會登場，供應鏈及科技股再度成為市場焦點。面對話題不斷、波動頻繁的投資環境，「定期定額」成為投資小白最容易上手的理財選擇。看準這股趨勢，台新證券攜手台新銀行Richart推出「新手也能衝」活動，完整涵蓋入門到進階的投資需求。

根據臺灣證交所數據，今年第一季30歲以下成交人數突破100萬人，其中僅約6萬人參與當沖，占比僅5.1％；反之，零股成交人數占比高達74.84％，定期定額成交人數亦達34.15％。換言之，超過九成五的年輕族群沒有投機當沖，反而已有三分之一養成定期定額習慣，顯示「長期、穩健」已逐漸成為年輕世代的投資主流。

看準這股趨勢，券商積極祭出優惠搶攻新手族群。台新證券聯手台新銀行 Richart 推出「新手也能衝 定期定額解鎖最新果粉夢幻清單」活動，透過三大階段設計，祭出開戶享R幣回饋、首次定期定額獎勵以及交易抽獎。投資人透過Richart APP預約申請證券戶並預約台股或美股定期定額投資，最高可享 500 R幣回饋；更值得關注的是，活動還結合Apple新品話題，投資人有機會抽中最新AirPods、Apple Watch與iPhone 17，讓理財過程添增額外的期待與驚喜。

台新證券指出，定期定額的最大優勢在於分散成本與降低壓力。投資人透過分批扣款，不必糾結進場高低點，能逐步平滑進場時點。這種模式不論是看好台積電、輝達（NVIDIA）等科技股，或想參與AI與電子旺季行情，都能讓新手從小額開始，養成長期布局的習慣。

儘管市場氛圍熱絡，然而全球局勢仍隱含變數，美國貿易關稅政策走向與降息時點的遞延，都可能引發短線波動。因此，對一般投資人而言，與其等待投資時機或追逐短線，不如透過定期定額紀律投入，逐步分散風險、平滑成本，養成長期投資習慣。此一策略不僅能降低投資壓力，更有助於新手與投資族群掌握台、美股的長期成長脈動。

詳情請上台新證券官網了解更多：https://www.tssco.com.tw/RichartDCA

台新 iPhone 17 定期定額

相關新聞

台新證券攜手 Richart 推定期定額 投資還能抽 iPhone 17

在半導體與AI概念強勢帶動下，近年台股熱度持續升溫，美股則因科技巨頭財報優於預期而維持漲勢。隨著蘋果（Apple）9月新...

聯準會「鴿」聲不強帶動美元堅挺 新台幣午盤小貶1.5分

美國聯準會雖一如市場預期降息1碼（0.25個百分點），不過聯準會主席鮑爾態度模糊，「鴿」聲不夠強烈，解釋僅為預防性降息。...

國泰金澄清投資長職務傳言 強調業務正常推進

針對市場盛傳國泰金控投資長程淑芬職務異動的消息，國泰金（2882）澄清，目前職位並無變動，也無離職規劃，相關傳言純屬臆測...

央行理事會將鬆綁房貸？專家點「最該取消的一道措施」

央行18日下午召開理監事會議，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，外界對於央行是否鬆房貸有不少的預測，他認為，限貸令「回溯條...

渣打銀鄭子豐：黃金支撐3,500、阻力3,760美元 回檔即是布局良機

在美元走弱、財政赤字擴大、地緣政治風險升溫等多重因素交織下，黃金價格近期突破長達四個月的盤整區間，強勢挺進歷史新高。渣打...

台北101攜手台新新光金控 首次「無人機＋煙火」展演

2025年國慶雙十，台北101與臺北市政府共同合辦、台新新光金控獨家贊助的「2025年台北101國慶展演」，將於10月1...

