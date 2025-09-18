聯準會「鴿」聲不強帶動美元堅挺 新台幣午盤小貶1.5分

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聯準會「鴿」聲不夠強烈，國際美元未走弱，新台幣今日午盤小貶1.5分，收30.08元。圖／本報資料照片
美國聯準會雖一如市場預期降息1碼（0.25個百分點），不過聯準會主席鮑爾態度模糊，「鴿」聲不夠強烈，解釋僅為預防性降息。使得國際美元並未如預期走弱，新台幣匯率今日早盤弱勢整理。午盤收在30.08元。貶值1.5分。成交量僅5.02億美元。

匯銀主管表示，雖然聯準會降息，但鮑爾提及，這僅是控管風險的預防性降息，市場解讀後續大幅降息的機會可能不如預期，因此美元指數止跌反彈，回到97以上。

新台幣早盤就以貶值開出，到午盤前漸漸回到平盤整理，匯銀主管指出，聯準會態度不如預期，讓本來期待美元走弱的希望落空，也使新台幣盤堅。

匯銀主管認為，後續仍需看美元走勢及熱錢匯入情況。此外，今日下午中央銀行理監事會對於台灣經濟景氣的預測也至關重要，將會影響新台幣能否維持偏強格局。

