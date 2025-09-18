新莊副都心新案登場 《春城麗都》打造 Live-Work 新模式

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
御上廣告總經理仇達功指出，近期金管會、央行陸續釋出貸款鬆綁措施，加上目前經濟基本面不錯，股市表現佳，確實為房市帶來信心。圖／業者提供
新莊副都心添新案，「春城麗都」928檔期正式推出，個案分為事務所、住宅產品，訴求Live-Work新生活型態。

事務所規畫21~25坪，住宅規畫31～45坪，開價每坪76~96萬元，鎖定置產換屋族。

負責銷售的御上廣告總經理仇達功指出，近期金管會、央行陸續釋出貸款鬆綁措施，加上目前經濟基本面不錯，股市表現佳，確實為房市帶來信心。

仇達功指出， 個案為廣春成建設歷經多年籌備，基地於新莊副都心核心地段，臨中原路、中平國中校園首排，面積達1029坪，預計興建樓高24層，近百米高SC鋼骨地標建築。

立面為Art Deco風格，以垂直線條與金屬格柵，搭配石材外牆與雙正面造型，打造城市中獨具辨識度的視覺地標。

仇達功表示，春城麗都以「一棟樓就是一座城」為核心理念，垂直整合Live-Work機能，公共空間涵蓋七米挑高迎賓大廳、精品信箱區、共享商務中心、會議空間、健身中心、KTV娛樂室與兒童遊戲區等，導入飯店式服務與管理系統，全面支援職、住、生活複合式的使用需求。

社區中庭以封閉式迴遊庭園設計，種植楓香、櫻花、茄苳、流蘇等季節樹種，形成四季有色、層次豐富的生態綠境，頂樓更設有玻璃景觀空中LOUNGE，作為城市上空的第二客廳。

仇達功表示，Live-Work並非趨勢語彙，而是回應全球都會生活變遷的建築答案。未來建築不只是居所，更是完整的生活系統。廣春成建設不只建造一棟樓，更提出一種對城市未來的想像與建言。

