網傳輸入信用卡資料可申請普發現金 財部示警是詐騙
普發現金最快10月下旬發放，近期網路出現「中央存款保險公司網頁輸入信用卡等資訊，即可申請全民普發現金1萬元」等資訊，財政部今天提醒，這是詐騙網站，發放現金1萬元目前尚未啟動。
立法院新會期將在9月19日開議，當天院會將把攸關普發現金的「韌性特別預算案」付委審查。根據財政部規劃，若特別預算案經三讀後在10月上旬公布生效，最快10月下旬就能發放。
財政部今天透過社群平台提醒，目前發放現金1萬元尚未啟動，網傳輸入信用卡及帳戶等重要個資，即可申請全民普發現金1萬元均為詐騙網站，呼籲民眾提高警覺，來路不明訊息勿點擊、勿轉傳。
財政部表示，發放現金將在特別預算公布後1個月內開始執行，相關細節會再另外公布，請民眾務必確認資訊是從政府來的。
