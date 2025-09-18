國人複委託投資海外熱、年增25％ 林修銘：日本市場成長最快
臺灣證券交易所董事長林修銘18日在野村日本東證 ETF（009812）上市典禮後受訪表示，台灣與日本股市近期皆創下新高點，未來雙邊掛牌的ETF將為投資人帶來更多便利性，且國人複委託投資海外市場熱，其中以日本市場成長最快。
林修銘指出，透過這類ETF商品，投資人能用最簡便的方式參與兩地產業的成長，並藉由投資組合有效控管風險。他提到，目前台灣投資人透過複委託投資海外市場，雖仍以美股為大宗，但日本是近期成長最快的市場。
林修銘也說，隨著全球對日本投資的關注日益增加，這檔ETF的發行不僅讓台灣投資人能更便利地參與日本市場，也能在投資組合中納入更多元化的選擇。
根據券商公會統計，今年前7月券商複委託買賣總金額累計達5.44兆元，相較於去年同期的4.34兆元，年增高達25.29％。
