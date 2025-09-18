快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

國人複委託投資海外熱、年增25％ 林修銘：日本市場成長最快

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘18日在野村日本東證 ETF（009812）上市典禮後受訪表示，台灣與日本股市近期皆創下新高點，未來雙邊掛牌的ETF將為投資人帶來更多便利性，且國人複委託投資海外市場熱，其中以日本市場成長最快。

林修銘指出，透過這類ETF商品，投資人能用最簡便的方式參與兩地產業的成長，並藉由投資組合有效控管風險。他提到，目前台灣投資人透過複委託投資海外市場，雖仍以美股為大宗，但日本是近期成長最快的市場。

林修銘也說，隨著全球對日本投資的關注日益增加，這檔ETF的發行不僅讓台灣投資人能更便利地參與日本市場，也能在投資組合中納入更多元化的選擇。

根據券商公會統計，今年前7月券商複委託買賣總金額累計達5.44兆元，相較於去年同期的4.34兆元，年增高達25.29％。

日本

延伸閱讀

文策院攜手日本東販，推原創臺漫小說IP進軍日本、泰國

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

便宜機票12點開搶！ 樂桃飛日本「最低1680元」　6航線優惠、北高出發都能搶

訪日外國人創史上8月新高紀錄 林氏璧：台灣62萬人次再創單月新高

相關新聞

聯準會降息1碼 大型金控最新報告預估年底前再降2碼

美國聯準會（Fed）召開利率會議宣布降息1碼（0.25個百分點），根據大型金控最新出爐的解析此次利率決議的報告，有四大重...

台北101攜手台新新光金控 首次「無人機＋煙火」展演

2025年國慶雙十，台北101與臺北市政府共同合辦、台新新光金控獨家贊助的「2025年台北101國慶展演」，將於10月1...

聯準會「鴿」聲不強帶動美元堅挺 新台幣午盤小貶1.5分

美國聯準會雖一如市場預期降息1碼（0.25個百分點），不過聯準會主席鮑爾態度模糊，「鴿」聲不夠強烈，解釋僅為預防性降息。...

國泰金澄清投資長職務傳言 強調業務正常推進

針對市場盛傳國泰金控投資長程淑芬職務異動的消息，國泰金（2882）澄清，目前職位並無變動，也無離職規劃，相關傳言純屬臆測...

央行理事會將鬆綁房貸？專家點「最該取消的一道措施」

央行18日下午召開理監事會議，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，外界對於央行是否鬆房貸有不少的預測，他認為，限貸令「回溯條...

渣打銀鄭子豐：黃金支撐3,500、阻力3,760美元 回檔即是布局良機

在美元走弱、財政赤字擴大、地緣政治風險升溫等多重因素交織下，黃金價格近期突破長達四個月的盤整區間，強勢挺進歷史新高。渣打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。