護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

央行理事會將鬆綁房貸？專家點「最該取消的一道措施」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文攝影
房市示意圖。記者游智文攝影

央行18日下午召開理監事會議，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，外界對於央行是否鬆房貸有不少的預測，他認為，限貸令「回溯條款」是最該取消的一道措施，否則難弭平民怨。

他表示，不少人當初買預售屋時，第二屋可貸7成，但因限貸令回溯，7成砍到剩6成，再來又只剩5成，突然要擠出2成自備款，讓不少民眾面臨斷頭違約。

何世昌表示，他認為「回溯條款」應該取消，主要有四個理由：

一、時空背景不同

央行前總裁彭淮南任內打炒房雖也實施回溯，但當時頭期款不足的家庭，可以把預售屋換約轉手，拿回自己的血汗錢。可是，2023年7月「預售屋禁止轉售措施」上路後，頭期款不足的家庭只能被迫斷頭，建商沒收違約金又拿回房子，唯一受傷的是消費者。

二、傷害無辜的自住客

央行限貸令「回溯」，表明是打擊投機，但央行可以藉由聯徵紀錄、甚至與地政機關聯手，將5年內頻繁買賣房產的投機客揪出來。央行不這麼做，卻把買第二屋的人通通視為炒房客，是無差別打房，而不是打擊投機。

三、違反「信賴保護原則」

所有民眾買房都是按照當下政府訂的遊戲規則走，可是政府突然宣布不認舊制，把新制回溯到好幾年前實施，引發民怨並不意外。試問，如果2025年通過「超速重罰五千元」，並無限期回溯實施，然後要求Ｎ年前超速的人，每件超速案要補繳滿五千元，這樣合理嗎？

四、每件斷頭背後都是一個家庭

內政部統計指出，2021年7月至2025年6月全國預售屋買賣案件中，解約件數為4,418件，占比1.1%。雖然占比不高，但4千多戶背後是4千多個家庭，每個家庭的頭期款都要存很多年。

何世昌表示，消基會所說的，在這場由制度引爆的風暴中，唯一站穩腳步的，恐怕只有建商。因為根據現行制度，違約金建商可依法取得上限15%的違約金。倘若央行能體恤民眾頭期款來之不易，應調整政策，取消「回溯條款」，讓民眾可以保住血汗錢，更不必因起而被迫賣掉「起家厝」。

央行 預售屋

