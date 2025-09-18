渣打銀鄭子豐：黃金支撐3,500、阻力3,760美元 回檔即是布局良機

在美元走弱、財政赤字擴大、地緣政治風險升溫等多重因素交織下，黃金價格近期突破長達四個月的盤整區間，強勢挺進歷史新高。渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐指出，黃金已提前突破每盎司3,500美元的目標價，預期將延續「高檔盤旋」的走勢，甚至邁向4,000美元。

黃金的強勢表現，始於美國聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾會議上釋出鴿派訊號，加上就業數據疲軟，市場對降息預期升高，進一步壓低短期殖利率。與此同時，G7國家30年期公債殖利率飆升，反映市場對財政紀律的疑慮，促使投資人縮短債券存續期間，並尋求更高風險溢價，推升黃金需求。

黃金ETF資金流向也顯示避險情緒升溫。八月美歐投資人重新加碼黃金ETF，反映成熟市場對財政與通膨風險的擔憂。雖然中國市場出現短期資金流出，但隨著節慶季節來臨，預期中國與印度的實體需求將回溫。中國人民銀行亦連續九個月增持黃金，儲備佔比僅6.7%，仍具成長空間。

展望後市，鄭子豐認為，地緣政治風險如俄烏戰爭與貿易不確定性仍未解除，黃金將持續受惠。技術面支撐位在3,500美元，阻力位則上看3,760美元。投資人可視回檔為布局良機，並關注金礦類股的潛力，隨著金價走高，相關企業獲利與評價有望同步提升。