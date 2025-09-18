台北101攜手台新新光金控 首次「無人機＋煙火」展演

2025年國慶雙十，台北101與臺北市政府共同合辦、台新新光金控獨家贊助的「2025年台北101國慶展演」，將於10月10日（五）晚間10點盛大登場，璀璨煙火及無人機將首度共演，點亮信義區夜空，邀全民一同慶賀雙十國慶。

2025年台北101國慶展演以「Gen. TAIWAN．我們的時刻」為核心主題，寓意台灣於2025年在科技、文化、創意、永續等各個領域持續躍升、成為國際舞台上的耀眼之星。台北101董事長賈永婕表示，2025年是屬於台灣的世代，希望這次台北101史上首度結合『無人機＋煙火』國慶展演，能讓台灣的驕傲與創新精神被世界看見。

2024年台北101首次參與國慶慶典，以光雕與頂冠煙火獻上國慶祝福。今年國慶展演將大幅升級，首度突破技術與場域限制，將以全棟煙火施放，結合500台無人機編隊群飛展演，以璀璨煙火及壯闊光影勾勒屬於台灣的故事與願景，這不僅是台北101的創舉，更是信義區首次迎來「無人機＋煙火」雙重盛典，相信能為民眾帶來前所未有的沉浸式視覺饗宴與無限感動。

2025年正值台新新光金控開啟嶄新篇章，與台北101同樣在創新與永續道路上持續精進，雙方理念契合，攜手打造這場全民盛會，邀大家「做伙來」共慶雙十。

台新新光金控董事長吳東亮表示，2025年對台新新光金控來說別具意義，很榮幸能與台北101合作，秉持「認真同行」的精神呈現這場國慶盛會，共同迎向屬於「Gen. TAIWAN」的美好時刻。

除了10月10日晚上10點「無人機＋煙火」展演外，10月10日至10月12日晚間6點至10點，台新新光金控也將於台北101展現「智慧好夥伴」的品牌精神，以點燈打字與民眾同歡，陪伴大家度過國慶假期。