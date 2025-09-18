這家金控包了！台北101首度企業贊助國慶點燈

2025年國慶雙十，台北101將再次成為全國焦點。今年不僅將推出史上首次「無人機＋全棟煙火」雙重展演，更迎來首次由企業獨家贊助的國慶點燈活動。台新新光金控自10月10日至12日，每晚6點至10點將於台北101進行點燈打字互動，展現「智慧好夥伴」品牌精神，陪伴全民共度國慶。

由台北101與臺北市政府合辦、台新新光金控獨家贊助的「2025年台北101國慶展演」，將於10月10日晚間10點登場，以「Gen. TAIWAN．我們的時刻」為主題，結合500台無人機與全棟煙火施放，打造燦爛視覺饗宴。

台新新光金控董事長吳東亮表示，2025年對集團意義非凡，很榮幸能與台北101合作，以「認真同行」的精神，呈現這場國慶盛會，共同迎向屬於Gen. TAIWAN的美好時刻。

台北101董事長賈永婕表示，2025年是屬於台灣的世代，希望這次台北101史上首度結合「無人機＋煙火」國慶展演，能讓台灣的驕傲與創新精神被世界看見。

2024年台北101首次參與國慶慶典，以光雕與頂冠煙火獻上國慶祝福。今年國慶展演將大幅升級，首度突破技術與場域限制，將以全棟煙火施放，結合500台無人機編隊群飛展演，以璀璨煙火及壯闊光影勾勒屬於台灣的故事與願景，這不僅是台北101的創舉，更是信義區首次迎來「無人機＋煙火」雙重盛典，可望帶來前所未有的沉浸式視覺饗宴。