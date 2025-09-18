降息列車再啟動 善用富邦發行首檔主動聰明債 ETF 掌握投資契機

美東時間9月17日美聯準會公布利率決議，如市場預期降息1碼至4.00%-4.25%區間，點陣圖分布下移，中位數顯示今年仍有兩次降息可能。

根據歷史經驗，1984年、1995年與1998年皆屬於預防性降息，在這些時期，經濟未出現衰退，反而促進股市與投資等級債券的表現。此次聯準會的降息亦被視為預防性措施，預期將帶動民間消費回溫，企業獲利前景仍具支撐力，並有望創造資本利得，使信用債券表現更具吸引力。

聯準會已暗示年內可能再降息2碼，在利率持續下行的環境下，投資等級債券有望受惠，後續表現值得期待。

此外，回顧過去四次聯準會降息後的六個月期間，投資等級債券普遍優於美國公債與高收益債券。在未來的降息循環中，結合海外投資人避險需求，美元可能轉弱，建議投資人可透過主動式債券ETF，如主動富邦動態入息（00982D），並搭配匯率避險策略，積極布局。

值得注意的是，在利率下行期間，中長天期債券的價格漲幅通常優於短天期債券。因此，進入降息循環後，中長天期投資等級債券將更有機會受惠，表現亦值得期待。

在聯準會轉向鴿派立場後，市場迎來利多，固定收益資產與風險資產同步受惠。富邦推出首檔主動式聰明債ETF—00982D，具備即時調整資產配置的能力，能依據市場變化與研究判斷進行動態調整，在劇烈波動中維持風險控管，提升資本效率。

面對美元走弱趨勢，00982D採用動態雙率（利率與匯率）避險策略，有效降低波動風險，並透過主動選債，創造超額報酬（Alpha）的機會。

目前市場充滿不確定性，包括通膨回落速度、美中政策變化及資金情緒轉折等因素交錯，主動式策略能「靜中求動」，在波動中尋找機會，更具吸引力。

00982D擬任經理人黃詩紋表示，該ETF採主動式管理，存續期間約8.9年，不受限於績效指標，100%布局投資等級債券。產品結合「美債多空指標」，透過政策利率缺口、經濟意外表現、債市恐慌程度三大因子進行動態判斷，並以長短期均線與臨界點設置，在債市出現轉折時發出「看多」或「看空」訊號，有效引導存續期間調整。

在全球進入降息循環、債市逐步回暖的氛圍下，00982D以兼顧風險與報酬的主動式策略，不僅能提前因應政策轉向，更有機會掌握債市反彈先機，成為投資人布局債券市場的聰明新選擇。