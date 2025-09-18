快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

中國鬆綁外匯新規！外資首度可用資金買非自住房

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

中國大陸國家外匯管理局近日發布「外管改革通知」，大幅放寬跨境投融資的外匯管制。資誠分析，新措施除了簡化流程，還首次允許資本金可用於購買非自用住宅，目的是吸引外資進入中國大陸房地產市場，藉此帶動經濟發展。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄指出，過去外資在中國大陸買房，受到「不得用外匯資金購買非自用住宅」的限制，主要是官方擔心熱錢炒房，但隨著大陸房市結構與需求改變，這次鬆綁可望吸引境外投資者進場，替市場注入新的買盤。

新政策也解決了境外個人購房時的實際困難。林瑩甄說，以往境外買家常被要求先繳頭期款，但因匯款審核流程耗時，導致手續無法即時完成。這次改革允許買家在符合當地購房資格下，只要憑購房合同或協議，就能先結匯匯款，後續再補交《購房備案證明》，若未能補齊，資金則需退回，降低了跨境交易的不確定性。

不過，雖然外匯管制放寬，但外資仍要注意不同地區的購房資格要求，過往不少台商因合規問題，導致資金無法順利匯出。林瑩甄建議，境外投資者在進場前應先做區域性政策與稅負的完整評估，確保投資標的合規持有，並能在未來合法將本金與所得匯回，不僅能掌握大陸房市的投資契機，也能保障資金安全。

外匯

延伸閱讀

金價還會上衝？美銀德銀齊聲喊多：明年上看4,000美元

散戶預期台幣「升到頂」 國銀外匯存款7月暴衝

中國9措施拉投資 鬆綁外資買房、引進賽事擴單方免簽

陸9措施拉投資 鬆綁外資買房

相關新聞

中芯傳測試國產DUV 上海宇量昇產製28奈米曝光機

英媒引述知情人士透露，大陸晶圓代工一哥中芯國際正在測試首款大陸國產深紫外光（DUV）微影設備（也稱DUV曝光機），由上海...

重慶台灣周 杜紫軍：兩岸技術高度互補

重慶台灣周活動「兩岸信息通信合作發展研討會」16日舉行。本次主題「智聯新程——攜手兩岸智能網聯新能源汽車產業發展」，探討...

刺激內需 陸商務部推服務消費季

為刺激內需消費，大陸官方頻出招，大陸商務部等9部門16日發布《關於擴大服務消費的若干政策措施》，提出涵蓋5方面的19項舉...

奇瑞汽車 將成港交所最大新股

大陸汽車製造商奇瑞汽車啟動香港IPO，擬全球發售約2.97億股H股，集資規模有望成為港交所今年最大宗新股發行。陸媒指出，...

台博會 「台灣人的嫁妝」聯展成亮點

日前，第十六屆東莞台灣名品博覽會（以下簡稱「台博會」）於東莞舉行。本屆展會中，百年家電品牌「大同」與聯合影音號、華青媒L...

大陸再封殺輝達AI晶片 黃仁勳表示遺憾會耐心以對

英國金融時報（FT）報導，中國大陸網路監管機構傳已要求國內科技大廠，停止購買輝達為大陸市場訂製的人工智慧（AI）晶片RT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。