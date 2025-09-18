林修銘：野村日本東證ETF成功跨境掛牌 證交所持續發展其他海外市場

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
野村日本東證 ETF（009812）今（18）日於臺灣證券交易所舉行上市掛牌典禮，成為國內首檔台日跨境連結式 ETF。記者黃彥宏／攝影

野村日本東證 ETF（009812）18日於臺灣證券交易所舉行上市掛牌典禮，成為國內首檔台日跨境連結式 ETF。證交所董事長林修銘表示，這次的 ETF 掛牌，是臺灣證交所與日本交易所的共同成就，象徵著雙方關係已帶來豐碩的成果。歷經一年多的發想與設計，這檔 ETF 的成功掛牌，不僅是日本第一檔連結臺灣跨境的 ETF，也為台日資本市場的合作開啟了新篇章。

觀察009812以平盤10元掛牌價開出，一度滑落至9.97元後翻高漲至10.2元，開盤半小時在10.1元附近，首日開紅盤慶賀。

林修銘指出，此次的跨境掛牌也呼應了政府打造「亞洲資產管理中心」的政策。他提及，去年金管會正式承認日本為境外ETF基金的註冊地與管理機構，這是推動該目標的關鍵一步。野村資產管理作為日本 ETF 龍頭，與野村投信的合作，更象徵著台日之間深厚的關係與信任。

林修銘強調，證交所一直以來都積極拓展海外市場。自 2003 年以來，國內 ETF 資產規模已成長至 6.5 兆新台幣，十年內成長超過 30 倍，展現了台灣市場的強勁潛力與競爭優勢。除了日本外，證交所也將持續了解其他業者對跨境 ETF 的需求與興趣，積極拓展與更多國際市場的連結。

金管會副主委陳彥良也表示，這次的 ETF 就像是為兩個資本市場架設了一條「快速道路」，讓雙邊資金能快速連結。他認為，豐富台灣的 ETF 商品，不僅能提升區域金融的能見度，更有助於打造更具競爭力的資本市場。

陳彥良也以老子《道德經》中的「一生二、二生三、三生萬物」來形容台日未來的合作，期許透過這項成功的典範，能帶動更多跨境產品的發行，讓台灣資本市場在國際舞台上持續發光發熱。

野村日本東證 ETF（009812）所連結的標的，為在日本東京證券交易所上市交易的「NEXT FUNDS 東證股價指數交易所交易基金」（1306.JP），其追蹤的東證股價總報酬指數是涵蓋東京證交所主要市場的綜合型指數，是追蹤日本股市整體表現的重要指標。這檔 ETF 的掛牌，不僅豐富了台灣的 ETF 產品線，也為投資人提供了一個便捷的日本投資管道。

