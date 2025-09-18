聯準會降息1碼 大型金控最新報告預估年底前再降2碼

美國聯準會（Fed）召開利率會議宣布降息1碼（0.25個百分點），根據大型金控最新出爐的解析此次利率決議的報告，有四大重點投資人必須注意，其中大型金控也指出，降息1碼至4.0~4.25%，點陣圖中位數隱含今年額外還會降息2碼，且明後年各降息1碼。

大型金控也認為，從此次會議可看出，Fed對貨幣政策重心已有轉變，焦點已從防範通膨轉向防範失業。再加上聯準會主席鮑爾強調關稅通膨屬一次性衝擊，顯示未來即使短期通膨再度上行，對政策的干擾也相對有限。

大型金控分析，目前降息後，聯邦基金利率「更接近」中性水準，但仍高於3%的估計值，因此後續政策仍處於寬鬆循環中。鑑於領先就業指標，例如請領失業金人數、Challenger 裁員計畫、JOLTs 職缺數均顯示惡化趨勢，且 ISM 製造業與服務業的就業指數連續數月低於50，顯示企業用工態度轉趨保守，因此未來數月就業數據可能仍顯疲軟，這將支持今年剩餘兩次會期繼續降息。

大型金控也特別提醒投資人，考量到未來兩年通膨率將維持高於2%的目標水準，而經濟並未出現衰退，Fed此次降息更像是將利率「靠近」中性水準，而非打算降至其下方。由於經濟存在高度不確定性，且不存在零風險的政策路徑，未來若有降息，其幅度仍將控制在1碼左右。

大型金控依據泰勒法則計算（假設中性實質利率為1.0%、通膨率目標為2%、非加速通膨失業率為4.2%），在9月FOMC（公開市場操作委員會）的經濟預測下，2025、2026、2027年的聯邦資金利率理論值為4.45%、3.70%、3.05%，可以看出2025、2026年的點陣圖隱含利率略高於泰勒法則理論利率，意味著Fed降息是基於今明兩年勞動市場下行風險而選擇將利率向前調整，但也因為Fed並沒有落後降息，因此如果實際上勞動市場沒有這麼疲軟，也不該假設Fed會這麼快降息。