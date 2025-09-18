快訊

男砸40萬做「陰莖增大術」身亡 肇事醫非首次醫死人…上銬畫面曝光

台人變心！LINE被擠下免費通訊APP第一寶座 網友讚它功能完勝

學生時代工友80歲仍在工作 「籃球之神」喬丹超暖幫他付清房貸

聽新聞
0:00 / 0:00

新台幣開盤小貶守住30關卡 聯準會最新點陣圖看法分歧

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
今早新台幣匯價以30.09開出，小幅貶值2.5分。聯合報系資料照
今早新台幣匯價以30.09開出，小幅貶值2.5分。聯合報系資料照

聯準會（Fed）一如市場預期，在9月17日（台灣9月18日凌晨兩點）聯準會 FOMC 會議後，宣布降息一碼，將聯邦基金利率（Federal funds rate) 調降至4.0% 至4.25% 之間。美元指數回升，今早新台幣匯價以30.09開出，小幅貶值2.5分。

美國聯準會在市場期待已久的氛圍下，一如預期宣布降息。然而，美股並未出現明顯上漲，僅道瓊工業指數小幅收紅，其餘包括那斯達克、標普500與費城半導體指數，皆以小跌作收，顯示投資人對政策前景仍抱觀望態度。

此次市場反應平淡，主因在於聯準會會後公布的最新點陣圖，揭露官員們對今年及明年的降息時程與幅度存在明顯分歧。部分官員傾向維持謹慎，另一些則支持更積極的寬鬆路徑，政策共識並不明朗，使市場無法建立明確預期。

同時，美國通膨壓力持續。8月份消費者物價指數（CPI）年增率升至2.9%，不僅高於去年9月降息時的2.4%，更因自今年8月起對中國等貿易夥伴加徵對等關稅，輸入性成本上升，物價走勢仍面臨壓力。

降息 美國聯準會 消費者物價指數

延伸閱讀

Fed 降息符合預期美股跌多漲少 法人估電子權值股買盤回穩帶動盤勢

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

相關新聞

聯準會降息1碼 大型金控最新報告預估年底前再降2碼

美國聯準會（Fed）召開利率會議宣布降息1碼（0.25個百分點），根據大型金控最新出爐的解析此次利率決議的報告，有四大重...

獨／金管會、衛福部達共識 一年期在宅醫療保單將問世

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。據知情人士透露，衛福部在今日已透過政院安排，首度和...

林修銘：野村日本東證ETF成功跨境掛牌 證交所持續發展其他海外市場

野村日本東證 ETF（009812）18日於臺灣證券交易所舉行上市掛牌典禮，成為國內首檔台日跨境連結式 ETF。證交所董...

新台幣開盤小貶守住30關卡 聯準會最新點陣圖看法分歧

聯準會（Fed）一如市場預期，在9月17日（台灣9月18日凌晨兩點）聯準會 FOMC 會議後，宣布降息一碼，將聯邦基金利...

預期Fed降息效應 央行力守台幣30元關卡

央行召開第3季理監事會前夕，新台幣止不住升值態勢，昨（17）日開盤15分鐘即失守30元關卡，惟央行採取兩招阻升，包括「點...

基金業示警亞洲出口風險

亞洲股市創紀錄的漲勢恐難以為繼。普徠仕（T. Rowe Price）和富蘭克林坦伯頓等基金公司指出，美國加徵關稅未來幾個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。