新台幣開盤小貶守住30關卡 聯準會最新點陣圖看法分歧

聯準會（Fed）一如市場預期，在9月17日（台灣9月18日凌晨兩點）聯準會 FOMC 會議後，宣布降息一碼，將聯邦基金利率（Federal funds rate) 調降至4.0% 至4.25% 之間。美元指數回升，今早新台幣匯價以30.09開出，小幅貶值2.5分。

美國聯準會在市場期待已久的氛圍下，一如預期宣布降息。然而，美股並未出現明顯上漲，僅道瓊工業指數小幅收紅，其餘包括那斯達克、標普500與費城半導體指數，皆以小跌作收，顯示投資人對政策前景仍抱觀望態度。

此次市場反應平淡，主因在於聯準會會後公布的最新點陣圖，揭露官員們對今年及明年的降息時程與幅度存在明顯分歧。部分官員傾向維持謹慎，另一些則支持更積極的寬鬆路徑，政策共識並不明朗，使市場無法建立明確預期。

同時，美國通膨壓力持續。8月份消費者物價指數（CPI）年增率升至2.9%，不僅高於去年9月降息時的2.4%，更因自今年8月起對中國等貿易夥伴加徵對等關稅，輸入性成本上升，物價走勢仍面臨壓力。