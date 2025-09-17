聯準會即將降息 短期美元走貶、明年第1季有望反彈

新台幣兌美元急升，17日收在30.065元，經濟學家指出，這波走勢主要與美國聯準會降息預期升溫有關，加上市場預期川普對聯準會決策層的影響力增強，導致非美貨幣普遍升值。未來美元與非美貨幣的走勢將取決於聯準會實際降息幅度、鮑爾談話重點，以及對等關稅發酵後的影響，不過預期短期內非美貨幣強勢、美元相對弱勢，到明年第1季末有望見到美元稍微走升。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，新台幣本月已升值約1.8％，背後關鍵是市場擔憂聯準會即將展開更大幅度降息。台灣中央銀行短期內不太可能調整利率，反觀美國若在9月和10月持續降息，將進一步壓低美元走勢。

林啟超分析，市場目前預期今年聯準會可能降息二到三碼，明年再降三碼，使政策利率於2026年底降至3％。然而，川普希望降息幅度更大，其推動的人事布局使得聯準會更趨向鴿派，一旦FOMC新進成員影響點陣圖判斷，市場對降息幅度的預期可能加大，這也是近期非美貨幣齊漲的背景，18日清晨鮑爾的發言顯得格外關鍵，其論述將影響市場對後續政策路徑的解讀。

富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋則指出，目前市場普遍預期聯準會9月降息一碼，今年降息超過三碼的機率不高，否則反而可能讓市場解讀為美國經濟陷入更嚴重問題。至於非美貨幣近期強勢，亞洲貨幣都大幅升值，原因在於外資加碼資金湧入，加上出口商趕緊結匯，形成升勢加速。

展望外匯走勢，林啟超認為，目前美國勞動市場走弱，加上川普持續施壓希望更快降息，若降息步調加快，短期內非美貨幣可能延續升值趨勢，新台幣甚至有「坐三望二」的壓力。

羅瑋認為，日本央行預計最快10月或年底再升息，也讓美元短期走勢偏弱，預計9月降息後，美元指數可能再探96；中長期來看，到明年第1季末美元可能再度轉強，主因是屆時美國對等關稅的經濟影響將逐漸顯現，美國政府還可增加財政稅收，加上部分國家承諾增加對美採購與投資，甚至日本對美國提供5,500億美元的戰略產業投資資金，都可能推升美元再度走升，非美貨幣理論上也會偏弱，但不見得所有非美貨幣都會同步偏弱，還可能有其他美國政策因素干擾。