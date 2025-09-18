基金業示警亞洲出口風險

亞洲股市創紀錄的漲勢恐難以為繼。普徠仕（T. Rowe Price）和富蘭克林坦伯頓等基金公司指出，美國加徵關稅未來幾個月恐重創其他國家出口，進而衝擊企業獲利，但市場低估了此風險。這些基金公司認為，台灣與韓國股市恐最脆弱。

普徠仕資深投資組合分析師克萊倫斯‧李（音譯）說：「出口商目前的獲利和利潤，尚未完全反映最新關稅協議的衝擊。為控管風險，我們的亞洲和新興市場投資組合已經減碼營運上重度仰賴外銷的風險。」

法國巴黎銀行也認為，目前的預測過於樂觀。亞太區現金股票研究主管布拉頓說：「我們認為，與關稅相關的風險尚未反映在未來獲利預測或股價價位上。」

我們仍看到亞洲出口收益低於目前預測的風險。」他並指出，對東亞以出口為導向的產業最為謹慎，特別是日本、南韓和台灣。