預期Fed降息效應 央行力守台幣30元關卡

央行召開第3季理監事會前夕，新台幣止不住升值態勢，昨（17）日開盤15分鐘即失守30元關卡，惟央行採取兩招阻升，包括「點狀調節」、要求外資保管銀行提醒外資匯入資金必須依照申報用途投資，否則視為炒匯，讓新台幣力守30元整數關卡，終場收30.065元，升值3.6分，成交量縮減至16.77億美元。

新台幣昨天再次閃見「2字頭」，11時前一度升抵29.984元，勁揚1.17角。但外資見29.984元匯價再往下賣有壓力，隨即由拋匯轉為買匯；下午盤外資酌量進出，而出口商則是例行性拋匯。

匯銀指出，央行昨天調控策略轉變，由過去集中在收盤前半小時出手，改為「點狀調節」，於每15分鐘的節點堅守報價，嚴防新台幣升破30元整數關卡。此舉等同向市場傳遞明確訊號，顯示央行持續監管，避免炒匯資金趁勢操作。

匯銀人士指出，在第3季理監事會召開前，央行加大守匯力道，採取「點狀調節」新作法，市場相當有感。過去央行多在收盤前半小時出手，如今改為全程嚴防，凸顯維持匯市穩定的決心。

除操作策略調整，央行近期也透過外資保管銀行發出提醒，要求外資匯入資金必須依照申報用途投資，若僅將資金停留帳戶、伺機炒作匯差套利，將被視為炒匯，並納入監管範圍。此舉被視為針對短線熱錢的防堵措施，避免資金過度推升新台幣升值。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，目前美國勞動市場走弱，加上川普持續施壓希望更快降息，若步調加快，短期內非美貨幣可能延續升值趨勢，新台幣甚至有「坐三望二」的壓力。

富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，日本央行預計最快10月或年底再升息，也讓美元短期走勢偏弱，預計9月降息後，美元指數可能再探96；中長期來看，到明年第1季末美元可能再度轉強。

據統計，昨日美元指數貶值0.3%，亞幣升值居多，日圓升值0.15%，新台幣匯價昨日小升0.12%，人民幣升值0.1%，星元升值0.05%，僅韓元貶值0.05%；歐元也強勁升值0.39%。