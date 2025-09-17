聽新聞
強化亞太金融合作有成 中信金副董座吳一揆交棒ABA

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
第四十一屆ABA會員大會暨研討會於不丹落幕，不丹銀行董事長Thinley Namgyel（左）為新任會長，由中信金控副董事長吳一揆（右）交接會旗。圖／ABA提供
中信金控創辦人辜濓松積極促成的亞洲銀行家協會（ＡＢＡ），於九月十五日至十六日首度於不丹東卡宗舉辦第四十一屆會員大會暨研討會。甫卸任ＡＢＡ會長的中信金控副董事長吳一揆表示，今年主題為「融資未來：銀行永續成長」，探討金融科技如何推動永續發展，進而促進亞太地區金融業的合作共榮，不丹重視自然環境與永續發展理念，與本屆主題高度契合，也為區域金融合作帶來新篇章。

ＡＢＡ成立於一九八一年，每兩年由理事會投票選任會長，吳一揆二○二四年起接任會長，積極擴展會員版圖，於同年爭取到ＡＢＡ年會於台北舉辦的主辦權，吸引二五○位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表參與，凸顯中國信託及台灣在亞太地區的影響力與優勢，及提升台灣國際能見度。

吳一揆也於任內邀請緬甸旅遊銀行、亞塞拜然Azer-Turk Bank及銀行支付平台Banking Payments and Commerce加入會員，強化區域領導地位，並擴大會員分布的廣度，讓ＡＢＡ得以持續強化推動亞太地區銀行與金融服務業發展，展現ＡＢＡ於國際組織的功能與定位。

這次的ＡＢＡ大會，吳一揆特別感謝主辦國不丹銀行的支持，這次大會也推選不丹銀行董事長Thinley Namgyel接任會長，將與新任副會長馬爾地夫銀行總經理Mohamad Shareef與斯里蘭卡哈頓國家銀行總經理Damith Pallewatte共同接續使命，健全亞太區域金融產業，促進經濟發展。

吳一揆 金融業 中信金控 中國信託 金融科技

