商保結合健保 在宅醫療照護有望推新保單

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。知情人士透露，衛福部昨和金管會、壽險公會對相關的「商保與健保」合作交換意見，並達成初步結論，壽險公會將研議開發「一年期在宅醫療照護險」新種保單。

此外，針對不時傳出醫療資源的濫用或浪費，除了實支實付險濫用達文西手術，定額給付的醫療險也有濫用情況，昨天的會議也達成共識，健保署將與壽險業者合作，在不違反個資保護的前提下，健保與商保的資料可共同作資料的整合與交換，找出醫療資源特別浪費的醫療機構，減少醫療資源的濫用。

昨天的會議是由政務委員陳時中主持，包括金管會保險局副局長蔡火炎、壽險公會副理事長林昭廷、衛福部長石崇良等人出席。

業界人士指出，對於新的醫療科技或健保制度改變，商保的確有配合政策的空間，設計一年期的醫療險於在家照護醫療，算是表達業界配合的誠意，包括國泰、富邦、凱基、南山、新光、台灣等六大壽險公司，未來應都會加入發行這個新種保單的行列。

至於新種保單如何定價、資料如何搜集、試辦計畫的對象、哪些急症適用，損失發生率、給付範圍項目等，壽險公會將再召集壽險公司進行後續討論，並盤點後續有哪些業者參與發行這類新保單。