預期美聯準會將降息！明央行理監事會預估利率不變 房市管控留彈性

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
緊接聯準會，我國央行明日理監事會，利率預計不動。圖為央行總裁楊金龍。圖／本報資料照片
緊接聯準會，我國央行明日理監事會，利率預計不動。圖為央行總裁楊金龍。圖／本報資料照片

一般預料，美國聯準會（FED）將宣布降息。我國中央銀行則將於明日召開理監事會，市場認為，即使聯準會降息，在景氣仍佳，通膨和緩的前提下，央行利率將會「連六凍」。但明年經濟在關稅豁免期結束，提前拉貨潮收斂下，輔以基期墊高，經濟可能表現下滑，央行政策基調才會逐步寬鬆。

此外，外界關注焦點集中在「不動產貸款集中度」是否鬆綁，包括將新青安貸款排除在外。據悉，目前央行內部對此議題仍存有兩種看法，一方認為集中度管理屬於銀行自主管理範疇，央行僅就銀行上報資料進行核查，並無所謂「放寬」或「不放寬」的說法；另一方則認為，市場對集中度已有高度關切，身為主管機關的央行應該要進一步釐清政策方向。

據了解，央行自上周五起，業務局、經研處等已連續召開會議，蒐集相關資料與討論可能的政策表述，但最後仍將交由理監事會討論後定調，是否提出具體措施，或僅以說明的方式闡述央行立場，目前仍未有共識，將由理事討論後拍板。

不動產集中度是央行一年來強化房市管控的重要指標，目的在避免銀行放款過度集中於不動產，影響金融穩定。根據央行資料，目前整體銀行業的不動產放款集中度約在37%以下，但仍屬偏高，部分行庫也坦言年底前難以達到自訂改善目標。

景文科大財金系副教授章定煊表示，以央行的角度，金融穩定是第一要務，而目前不動產放款集中度還是偏高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，理監事會中，不動產集中度是否能把新青安、都更危老等排除是關鍵，如宣布鬆綁，房市破冰可期，有助於稍稍打開交易量。

市場人士認為，本次理監事會最可能的情況，是央行延續金融穩定的基調，重申集中度屬銀行自主管理，但在表述上留下彈性空間。除了對銀行自提目標進行寬鬆管理外，也不排除特定貸款類型的放寬。

Fed 央行 降息 美國 房市 聯準會

延伸閱讀

美國降息循環將至…台灣是否會跟進？專家曝光受惠股：營建、金控、0050、00922

預期美聯準會降息 人民幣兌美元升破7.10

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

美聯準會降息幾成定局 市場關注後續走向與內部分歧

相關新聞

預期美聯準會將降息！明央行理監事會預估利率不變 房市管控留彈性

一般預料，美國聯準會（FED）將宣布降息。我國中央銀行則將於明日召開理監事會，市場認為，即使聯準會降息，在景氣仍佳，通膨...

獨／金管會、衛福部達共識 一年期在宅醫療保單將問世

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。據知情人士透露，衛福部在今日已透過政院安排，首度和...

散戶預期台幣「升到頂」 國銀外匯存款7月暴衝

金管會今日公布最新的國銀外匯存款統計，截至114年7月底，國銀的外匯存款餘額為14兆3742億元，較上月底增加3260億...

台幣匯率震盪閃見29字頭 央行守住30元關卡

台幣匯價今日上沖下洗，最後央行守住30元，台幣收在30.065元，小幅升值3.6分。總成交量16.77億美元。

增加投資收益！新壽處分「總統傑仕堡」四戶 交易總金額3.74億元

台新新光金（2887）17日代子公司新光人壽公告處分位於台北市中正區的「總統傑仕堡」四戶，交易總金額為3.74億元，預計...

昔「外資天后」投資長程淑芬傳卸職 國泰金：目前無變動

針對市場傳出消息，指稱昔日有「外資天后」之稱的國泰金投資長程淑芬即將卸任，國泰金今天回應，「目前不會有變動，程淑芬並未離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。