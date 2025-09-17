預期美聯準會將降息！明央行理監事會預估利率不變 房市管控留彈性

一般預料，美國聯準會（FED）將宣布降息。我國中央銀行則將於明日召開理監事會，市場認為，即使聯準會降息，在景氣仍佳，通膨和緩的前提下，央行利率將會「連六凍」。但明年經濟在關稅豁免期結束，提前拉貨潮收斂下，輔以基期墊高，經濟可能表現下滑，央行政策基調才會逐步寬鬆。

此外，外界關注焦點集中在「不動產貸款集中度」是否鬆綁，包括將新青安貸款排除在外。據悉，目前央行內部對此議題仍存有兩種看法，一方認為集中度管理屬於銀行自主管理範疇，央行僅就銀行上報資料進行核查，並無所謂「放寬」或「不放寬」的說法；另一方則認為，市場對集中度已有高度關切，身為主管機關的央行應該要進一步釐清政策方向。

據了解，央行自上周五起，業務局、經研處等已連續召開會議，蒐集相關資料與討論可能的政策表述，但最後仍將交由理監事會討論後定調，是否提出具體措施，或僅以說明的方式闡述央行立場，目前仍未有共識，將由理事討論後拍板。

不動產集中度是央行一年來強化房市管控的重要指標，目的在避免銀行放款過度集中於不動產，影響金融穩定。根據央行資料，目前整體銀行業的不動產放款集中度約在37%以下，但仍屬偏高，部分行庫也坦言年底前難以達到自訂改善目標。

景文科大財金系副教授章定煊表示，以央行的角度，金融穩定是第一要務，而目前不動產放款集中度還是偏高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，理監事會中，不動產集中度是否能把新青安、都更危老等排除是關鍵，如宣布鬆綁，房市破冰可期，有助於稍稍打開交易量。

市場人士認為，本次理監事會最可能的情況，是央行延續金融穩定的基調，重申集中度屬銀行自主管理，但在表述上留下彈性空間。除了對銀行自提目標進行寬鬆管理外，也不排除特定貸款類型的放寬。