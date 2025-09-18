小心金融歧視／他山之石 積極掃除代理偏見

AI時代來臨，演算法可能隱藏歧視，不少金融機構改用看似中立的變項，如郵遞區號等，本以為可消除歧視，殊不知，這些變項仍隱含敏感特徵，形成另一種「代理歧視」。有鑑於此，不少國外監理機關透過法令及演算法審查，來阻絕歧視。

新光人壽副總廖晨旭表示，傳統金融機構經常使用性別、種族、身心障等項目，評估危險發生率，有些國家立法禁止，於是金融機構改採替代變項，如健康行為、郵遞區號等。偏偏有些地方的郵遞區號會與特定族群高度重疊，本要消除歧視，卻還是讓少數族群貸款困難。

台灣也有類似情況，像台北市大安區的仁愛路、敦化南路等路段，聚集了不少豪宅、高收入人士，這裡的郵遞區號，就隱含了較高的社經地位；有些新資料，會採用民眾的社群媒體行為或瀏覽紀錄，實則也有敏感的年齡、宗教、教育程度、種族等資訊在其中。

去年生效的《歐盟人工智能法案》（AI Act）要求對高風險演算法，進行代理歧視檢測與修正，並將保險公司的定價與核保列為最高風險等級，演算法須送審後才可上架。

美國紐約州、加州保險監理機關，則明文禁止使用「與敏感特徵高度相關」但無合理目的的變項。（系列完）