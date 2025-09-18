小心金融歧視／他山之石 歐美頻推公平立法

中正大學法律系副教授洪令家指出，過往在美國，女性因經濟活動少、收入偏低，無法取得較佳的信用評等，在信貸上常遭遇性別歧視；非裔族群則長期控訴「 租不到房子」、「辦不了貸款」。

針對這些情況，美國制定了規範信用交易的《平等信用機會法》（ECOA），將種族、性別、婚姻狀況等多項特徵納入保護範圍，希望確保所有信用申請人都能獲得公平對待。

美國還有《公平住房法》（Fair Housing Act），明定在房屋出租、出售、貸款、廣告及其他住房交易中，禁止基於種族、膚色、宗教、性別、國籍、家庭狀況與身心障礙等歧視。

洪令家指出，英國金融行為監管局（FCA）的思維更前進，FCA發布了「消費者責任準則」（Consumer Duty），明確指出，哪些是良好做法，哪些是不良做法，要求金融機構從「公平待客」進化到「積極行動」，為客戶帶來好的結果，這可視為反金融歧視與弱勢保護的制度升級版。

此外，針對傳統的保險評估方式或未經審慎設計的新科技，可能無意中導致歧視，經濟合作暨發展組織（OECD）和國際保險監督官協會（IAIS），近年積極倡議保險科技中的包容性設計原則，希望避免因數據偏見、產品設計門檻或演算法的不透明，而讓某些群體被排除在外。