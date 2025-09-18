小心金融歧視／DBR22倍擬放寬 避免「一刀切」

掃除金融反歧視障礙，金管會將檢討DBR22倍規定（無擔保債務不能超過平均月收入22倍），並考慮拿掉車險性別定價作法，及持續檢視金融商品對高齡者不要一刀切，希望金融機構不要完全去風險化，要落實金融權。

金管會主委彭金隆表示，金融業傳統以風險為基礎作評估，而社會對公平的觀念不斷改變，歧視的範圍也不斷演化，彼此碰撞時就要好好處理，我們也採取一些舉措。

包括正研議強制車險男女性費率差別問題，彭金隆說，在總保費收入不變情況下，費率若不分男女性別應該是可行的。

目前車子都掛女性名下，但真正開車的是男性，有扭曲現象，保發中心初步試算，男女費率調為一致，保費變動影響不大。等強制險檢討確定後，金管會會再跟公會討論，任意責任險及車體損失險是否一併檢討。

在高齡去標籤化部分，金管會過去一年已陸續取消70歲以上不能開期貨戶、購買國外有價證券、結構型商品等限制，在保險部分，金管會也正針對65歲以上投保投資型保單或有解約金的保單，須錄音錄影規定，研擬是否有差異化作法。保險局副局長蔡火炎說，例如有交易經驗者，可以有差別處理等，而不是65歲以上就一律要錄音錄影。

彭金隆說，我們意識到用年齡一刀切作法，對有些人好，但對有些人可能是干擾或歧視，金管會將持續檢討，以後會儘量避免「完全以年齡做為切分金融服務提供的標準」。

他表示，提供服務的金融業有專業判斷誰是高風險，不能只挑好賺、容易做的客戶，仍要善盡專業職責，而不是做「去風險化」經營，風險高就不做，不能讓民眾接受金融服務的權利受到影響，金融服務的權利也是人權之一。

而雙卡風暴後訂定的DBR22倍規定，讓沒有收入來源證明的人，無法跟銀行借到錢，無形中形成歧視。銀行局副局長王允中說，有些人拿不出紙本的收入證明，並不代表沒有收入。