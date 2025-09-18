小心金融歧視／未來決定未來 打造反歧視安全網

台灣要打造金融反歧視安全網，讓更多弱勢族群享有金融服務權利，政府及金融機構不妨透過四大對策來實踐。

首先，金融機構應善用科技，從「過去決定未來」的史觀，走向「未來決定未來」，以減少歧視。

金管會主委彭金隆表示，保險業經營非常倚賴過去經驗，「過去的發生率，經常決定未來費率」，有人有醫療紀錄、條件變差，就無法投保或被要求加費，「社會保險強調社會公平，不會放棄這群人，然而商業保險，難道就一定不能（承）做嗎？」

他認為，用「過去決定未來」的方法沒有錯，但能否參酌「未來決定未來」，這是新挑戰。

「我們期待保險未來可朝另類方式計算風險，對風險的衡量不要侷限在過去集體的歷史經驗，要可反映個別差異」，彭金隆說，現在有很多技術，例如穿戴式裝置取得的行為數據，已能精準預測風險，「未來決定未來」的可能性，就會愈來愈高。

不止保險業，彭金隆也鼓勵銀行透過科技或數據等多元指標評估信用，像國外會用上課出缺席、網購消費紀錄等，判斷一個人的未來債信；在民眾還沒有收入前，這些就可做為信用替代資料。

第二，未來決定未來，數據取得成為關鍵，除金融業自己的努力外，政府也可助一臂之力。

永豐銀行資深副總黃品睿表示，資料取得是一大挑戰，除銀行內部資料外，外部資料如政府機關或同業，基於客戶資料保護，取得難度都很高，目前同業僅基於打詐才有資訊共享。

玉山銀行消金處資深協理蔡宗樺指出，除了傳統的聯徵中心信用資料外，現在有很多非制式資訊，像客戶的消費紀錄、電信及水電費繳納情況等，都可讓銀行以不同面向觀察客戶的信用狀況。

整合非制式資訊

蔡宗樺說，這些非制式資訊的整合非常困難，目前銀行都是跟單一公司合作，急需政府做好非傳統信用數據的基礎建設。假設政府部門可提供客戶就學、在職穩定等相關紀錄，銀行也會願意提供貸款給這些客戶。

第三，金融反歧視的推動，需要明確的法令依據。

中正大學法律系副教授洪令家說，政府應盡速訂定《反歧視法》，讓金融機構依規定檢視調整，主管機關也可透過金檢，了解業者落實情況。

行政院去年已提出《反歧視法》草案，立委黃珊珊建議，在法律通過前，金管會可先訂定指引或規範。

業者籲標準一致

主管機關有明確規範，業者更能有一致性作法。新光人壽曾碰過一個案例，保戶投保時是男性，做了性別重置手術後，要變更契約為女性，這時保險公司就面臨保價金差額是否重收或退還問題。新壽副總廖晨旭說，有些保險公司認為要追溯計算，也有公司說不用，「我們曾建議公會，性別變更補退費作法應有一致標準。」

除法令外，主管機關在審核保單時，也應留意保單設計相關參數，是否隱藏對性別、年齡、健康狀況等的歧視。新壽董事長魏寶生建議，保單審查委員可以廣納更多背景的專家。

第四，高風險的弱勢族群，仍需社會福利政策照顧。

彭金隆說，鼓勵保險公司針對過去涵蓋不到的人，搭配一些健康管理機制，取得公平費率，可保性就會增加。

至於身體真的很不好的人，最終仍要靠社會保險。魏寶生也說，有些高風險者，例如愛滋病患者，保險公司不願出單，這時就需要政策打傘；商業保險不能當成社會保險用，面對特殊弱勢族群，政府要有對策。