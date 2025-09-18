外幣存、放款寫最強7月 分別增加3,260、1,357億元

據金管會與央行統計，2025年7月國銀外幣存、放款，各增3,260億元與1,357億元，同步寫史上同期新高。金融圈指出，7月適逢企業配發股息旺季，資金調度推升存放款動能，但第4季仍須觀察美國降息後的市況，外幣放款有望受惠降息循環延續成長。

7月底國銀外幣存款餘額14兆3,742億元，單月爆量增加3,260億元，終結連四月衰退，使前七月存款縮減金額收斂至7,357億元。

金管會分析，法人戶貨款入帳、投資款匯回，及企業因應發股息做資金調度，三大利多因素推升7月存款動能快速回升。市場預期，8月美元續強有助存款持穩，但9月降息後，資金回流態勢恐生變數。

近年國銀外幣存、放款餘額概況

外幣放款同樣回暖，7月底餘額6,543億元，月增1,357億元，終結連兩個月衰退，推升前七月新增放款量至1,753億元，是去年同期的1.5倍，成功逆轉上半年頹勢。

銀行圈指出，放款需求來自台灣出口貿易穩健，加上AI伺服器、高階半導體及關鍵零組件資本支出強勁，帶動相關供應鏈廠商資金需求持續成長，尤其AI分工帶動的投資熱潮，成為今年外幣放款最主要的成長引擎。

展望下半年，市場普遍認為AI相關供應鏈仍是支撐外幣放款的關鍵，但需留意出口接單可能較上半年拉貨熱潮放緩，美國對等關稅的衝擊力道也將左右企業資金需求，進而影響外幣放款動能。

金管會與央行日前公布外幣存放款數字。金管會的國銀外幣存款數字含境內外（DBU+OBU）與海外分行，比央行的外幣放款僅算國內總行（DBU）還大。

若以7月底匯率29.916元換算，外幣存款餘額折合4,805億美元，單月增加107億美元，為逾一年半最大增幅。