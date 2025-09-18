中華開發資本鏈結台日新創

中華開發資本旗下中華開發跨境創新基金CDIB Cross Border Innovation Fund II LP（下稱「開發跨境創新基金」）宣布投資日本新創Visual Bank株式会社。該公司以AI技術驅動漫畫、動畫等IP創作流程，是開發跨境創新基金繼投資日本無人機表演新創後，進一步拓展日本市場的重要布局，藉此加強台日動漫IP創作領域的連結並推動產業創新。

Visual Bank成立於2022年，旗下擁有日本最具代表性的影像資產平台amana Images，並推出Qlean Dataset，提供高品質且已完成版權清理的AI訓練資料集，協助企業安全地將內容資產應用於 AI 開發。同時，其子公司THE PEN致力於研發支援漫畫家創作的AI輔助工具，主要用於提升從草稿（分鏡稿）到完成圖的各項流程效率，大幅縮短製作時間。

開發創新管顧總經理郭大經表示，AI驅動的創作工具是引領未來數位內容產業的關鍵，Visual Bank擁有領先的技術實力與創新實力，是台灣與日本動漫產業鏈的絕佳橋梁。他指出，本次投資不只看好其發展前景，也期待藉此促成跨文化、跨媒體的合作。

開發跨境創新基金為開發資本首支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金（國發基金與Cool Japan Fund），及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、人工智慧／區塊鏈及生活產業等領域。除投資外，開發跨境創新基金亦積極推動「台日新創生態圈共創平台」，近期與Meet創業小聚聯合舉辦「Cross-Border Open Innovation Day—DX for Future Tech」，促進雙方合作交流。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本秉持深耕台日新創生態圈、推動開放式創新、協助更多優秀新創成長的承諾外，未來在日本亦將積極探索生醫、半導體等深科技及AI基礎建設投資，促進台日產業互補，為投資人打造更靈活多元的資產布局機會。