快訊

Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

中華開發資本鏈結台日新創

經濟日報／ 記者黃登榆/台北報導
中華開發跨境創新基金於東京舉辦合夥人大會，前排左三為中華開發資本總經理南怡君，前排左四為Cool Japan Fund Inc. 代表取締役社長CEO兼COO川﨑憲一，後排左三為開發創新管顧總經理郭大經。中華開發資本／提供
中華開發跨境創新基金於東京舉辦合夥人大會，前排左三為中華開發資本總經理南怡君，前排左四為Cool Japan Fund Inc. 代表取締役社長CEO兼COO川﨑憲一，後排左三為開發創新管顧總經理郭大經。中華開發資本／提供

中華開發資本旗下中華開發跨境創新基金CDIB Cross Border Innovation Fund II LP（下稱「開發跨境創新基金」）宣布投資日本新創Visual Bank株式会社。該公司以AI技術驅動漫畫、動畫等IP創作流程，是開發跨境創新基金繼投資日本無人機表演新創後，進一步拓展日本市場的重要布局，藉此加強台日動漫IP創作領域的連結並推動產業創新。

Visual Bank成立於2022年，旗下擁有日本最具代表性的影像資產平台amana Images，並推出Qlean Dataset，提供高品質且已完成版權清理的AI訓練資料集，協助企業安全地將內容資產應用於 AI 開發。同時，其子公司THE PEN致力於研發支援漫畫家創作的AI輔助工具，主要用於提升從草稿（分鏡稿）到完成圖的各項流程效率，大幅縮短製作時間。

開發創新管顧總經理郭大經表示，AI驅動的創作工具是引領未來數位內容產業的關鍵，Visual Bank擁有領先的技術實力與創新實力，是台灣與日本動漫產業鏈的絕佳橋梁。他指出，本次投資不只看好其發展前景，也期待藉此促成跨文化、跨媒體的合作。

開發跨境創新基金為開發資本首支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金（國發基金與Cool Japan Fund），及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網、數位轉型、人工智慧／區塊鏈及生活產業等領域。除投資外，開發跨境創新基金亦積極推動「台日新創生態圈共創平台」，近期與Meet創業小聚聯合舉辦「Cross-Border Open Innovation Day—DX for Future Tech」，促進雙方合作交流。

開發資本總經理南怡君表示，開發資本秉持深耕台日新創生態圈、推動開放式創新、協助更多優秀新創成長的承諾外，未來在日本亦將積極探索生醫、半導體等深科技及AI基礎建設投資，促進台日產業互補，為投資人打造更靈活多元的資產布局機會。

AI 日本

延伸閱讀

上半年日客來台成長11％ 妻夫木聰續任台灣觀光代言人

伊東屋快閃進駐博客來 Dream Plaza近700款日本好物亮相

【重磅快評】腦補麥克阿瑟命令蔣介石 敢不敢說庫頁島是日本的？

女團單曲大比拚 AI寫曲票選大勝真人

相關新聞

獨／金管會、衛福部達共識 一年期在宅醫療保單將問世

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。據知情人士透露，衛福部在今日已透過政院安排，首度和...

預期Fed降息效應 央行力守台幣30元關卡

央行召開第3季理監事會前夕，新台幣止不住升值態勢，昨（17）日開盤15分鐘即失守30元關卡，惟央行採取兩招阻升，包括「點...

基金業示警亞洲出口風險

亞洲股市創紀錄的漲勢恐難以為繼。普徠仕（T. Rowe Price）和富蘭克林坦伯頓等基金公司指出，美國加徵關稅未來幾個...

小心金融歧視／未來決定未來 打造反歧視安全網

台灣要打造金融反歧視安全網，讓更多弱勢族群享有金融服務權利，政府及金融機構不妨透過四大對策來實踐。

小心金融歧視／DBR22倍擬放寬 避免「一刀切」

掃除金融反歧視障礙，金管會將檢討DBR22倍規定（無擔保債務不能超過平均月收入22倍），並考慮拿掉車險性別定價作法，及持...

小心金融歧視／他山之石 歐美頻推公平立法

中正大學法律系副教授洪令家指出，過往在美國，女性因經濟活動少、收入偏低，無法取得較佳的信用評等，在信貸上常遭遇性別歧視；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。