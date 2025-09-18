快訊

南山人壽推網路投保眼睛險

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
南山人壽推出「南山人壽網路投保iLike3C特定保障商品組合」，特別著重3C使用族群所需眼睛、脊椎及手部保障。南山人壽／提供
南山人壽推出「南山人壽網路投保 iLike3C 特定保障商品組合」，結合「南山人壽網路投保iLike相挺傷害保險」以及業界第一張網路投保定額健康險商品「南山人壽網路投保iLike3C特定手術健康保險附約」，著重3C使用族群所需眼睛、脊椎及手部保障，以創新商品為台灣民眾提供更精確的健康守護。

台灣平均工時位居全球前段班，對於必須持續盯著手機或電腦的上班族而言，除了對眼睛健康造成潛在危害外，長期久坐或過度使用3C產品也會導致增加如脊椎與手腕的疾病風險。

中華民國眼科醫學會調查，台灣人每日使用3C產品的平均時數已逾10小時。長時間滑手機、追劇、用電腦，伴隨而來的健康隱憂也日益嚴重，逾八成民眾表示，過去一個月內有眼睛不適的情況；還可能導致手部過度勞損、腕部不適或對脊椎造成壓力。

洞察數位時代下民眾的健康需求，南山人壽推出專為3C使用族群設計的「南山人壽網路投保 iLike 3C 特定保障商品組合」，此商品組合特別適合長期使用電子產品的上班族、學生及社會新鮮人，擁有「超親切價格、特定手術保障、意外貼心守護」三大特色。

包括一、價格親民：首年年繳保險費最低882元起，即可獲得特定手術保障及基本意外傷害保障；二、特定手術保障：為3C使用族群設計三項一次性給付的保障，涵蓋眼部、脊椎、手部合計超過百項特定手術及特定處置；三、意外貼心守護：該商品組合同時搭配意外身故與意外失能保障，提供生活與外出雙重防護。

以30歲從事行政工作的族群為例，首年年繳保險費低於1,000元，平均每日不到3元，就能享有全年保障，保障內容包括意外身故保險金100萬元、意外失能保險金（依失能等級11級80項）5萬至100萬元、特定脊椎手術醫療保險金3萬元、特定眼部手術暨特定處置醫療保險金2萬元、特定手部手術醫療保險金1萬元。

