壽險前八月新保費增26%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公會昨（17）日公布壽險業2025年前八月保費收入，新契約、續年度與總保費收入持續維持正成長。其中新契約保費收入（加計負債）為6,575.7億元，年增26.9%；續年度保費1兆574.5億元，年增2.3%；總保費收入1兆7,150.2億元，年增10.5%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費收入3,544.5億元，較去年同期2,749.2億元增加28.9%；傳統型年金險新契約保費收入41.3億元，較去年同期31.9億元增加29.5%；整體而言，成長動能主要來自三大因素，第一，美國聯準會（Fed）維持高基準利率，帶動壽險公司調升美元利變型保單宣告利率，提升美元利變型保險商品吸引力與銷售。

第二，因應IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司持續優化商品設計並調整銷售策略，推CSM較高、資本效率較佳的傳統型保險商品，帶動銷售表現。

第三，增加美元保單部位有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，進一步提升相關商品銷售。因此，2025年前八月整體傳統型保險商品新契約保費收入3,984.6億元，年增24.4%。

壽險公會指出，就新契約保費而言，壽險4,557.1億元占新契約保費的69.3%。

保費 壽險公司

