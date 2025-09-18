ABA 大會 推進銀行永續成長

ABA第41屆會員大會暨研討會於不丹登場。中信金控副董事長吳一揆表示，今年大會主題為「融資未來：銀行永續成長」（Financing the Future: Banking for Sustainable Growth），聚焦金融科技如何推動永續發展，並促進亞太金融業合作。不丹長期重視環境與永續理念，與會議主題高度契合。

由中信金控創辦人辜濓松促成成立的亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA），於15日至16日首度移師不丹東卡宗（Dungkar Dzong）舉辦第41屆會員大會暨研討會。

ABA自1981年成立以來，致力推動亞洲金融機構合作及區域經濟發展。吳一揆自2024年起出任ABA會長，期間積極擴展會員版圖，成功邀請緬甸旅遊銀行、亞塞拜然Azer-Turk Bank及銀行支付平台Banking Payments and Commerce加入會員，並於任內推動ABA年會在台北舉辦，吸引250位來自各國央行、金融機構及國際組織代表與會，提升台灣國際能見度與影響力。

為期兩天的大會，在不丹銀行（Bank of Bhutan）支持下舉行，與會代表就區域經濟、數位轉型、跨境支付創新及永續金融等議題深入交流，展現ABA在國際金融對話平台的角色。不丹財政部長Lyonpo Lekey Dorji與亞洲開發銀行（ADB）高層亦出席，凸顯大會的重要性。

特別值得關注的是，不丹正推動「格勒普正念城市」（Gelephu Mindfulness City, GMC）計畫，計劃20年內打造結合金融、科技與環保的永續城市，成為連結南亞與東南亞的經濟走廊。ABA將透過區域金融網絡協助不丹實現經濟轉型，推動創新金融方案，並與各國金融機構建立合作。

本屆大會吸引來自15國、超過150位金融領袖出席，並選出不丹銀行董事長Thinley Namgyel接任新任會長，與馬爾地夫銀行及斯里蘭卡哈頓國家銀行的高層共同推動亞太金融發展。ABA目前會員涵蓋26個經濟體、近70家機構。

大幅提升台灣國際能見度

此舉不僅擴展了台灣與區域經濟合作的機會，也大幅提升台灣國際能見度，並彰顯ABA於區域與全球金融體系中的關鍵角色。

吳一揆深知數位金融發展的重要性與防制詐騙的迫切性，因此任內特別推動知識分享與跨區域對話。他主導舉辦多場線上論壇，探討包括線上詐騙與洗錢防制、人頭帳戶風險管理、加密貨幣趨勢研究、氣候環境影響及人工智慧應用等議題。透過這些交流，ABA會員之間的資訊互動更趨緊密，也強化了對新興風險的共同應對能力。

此外，吳一揆亦積極推動專業能力建構與人才培育。他促成由印度國家銀行（State Bank of India）舉辦「2025亞洲銀行高峰論壇」（Asian Banking Summit 2025），邀請馬爾地夫、斯里蘭卡、不丹及台灣等多國銀行代表參與，成為跨國經驗交流與專業養成的重要平台。

為強化會員多元結構與代表性，吳一揆任內更邀請緬甸旅遊銀行（Myanma Tourism Bank）、亞塞拜然Azer-Turk Bank及銀行支付平台Banking Payments and Commerce加入協會。透過新成員的加入，ABA得以擴大在區域內的覆蓋面與影響力，進一步鞏固其作為亞太金融服務業發展核心平台的地位。