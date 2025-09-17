獨／金管會、衛福部達共識 一年期在宅醫療保單將問世

因應健保署推出的「全民健保在宅急症照護試辦計畫」，國內將有新保單問世。據知情人士透露，衛福部在今日已透過政院安排，首度和金管會、壽險公會對相關的「商保與健保」合作交換意見，最後已有初步結論，壽險公會將研議開發「一年期在宅醫療照護險」新種保單。

另一個重要結論則為健保署將與壽險業者合作，在不違反個資保護的前提之下，彼此交換資料，找出醫療資源特別浪費的醫療機構，以減少醫療資源的濫用。

那麼，何謂醫療資源的濫用與浪費？除了外界最熟知的實支實付險濫用達文西手術之外，定額給付的醫療險也有濫用情況。例如，明明不需要住院的，為了拿到每日定額給付去住院，或是只要住3天，結果為了拿更多理賠住了7天，因此今日對此也達成共識，在不違反個資法之下，健保與商保的資料可共同作資料的整合與交換。

今日的這場會議是上午在政院召開，並由曾任衛福部長的政務委員陳時中出面召集與主持，包括了保險局副局長蔡火炎、壽險公會副理事長林昭廷、與出身健保署長的新任衛福部長石崇良都有出席，在陳時中出面之下，雙方首度對此交換意見，並且達成了上述的共識。

設計一年期的保單，好處在於保險期間只有一年期，雖然可續保，但倘若損失率比預期高很多，則可以調高保費，例如，現行的團險的一年期醫療險，非保證續保，保費也可以調整，這對保險公司而言，損失是可控的，在這種情況下，開發新的在家醫療照護給付的較為可行。開完會之後，壽險公會和保險局，都會出面調查及盤點有發行這類新保單意願的業者。

業界人士指出，對於新的醫療科技或健保制度改變，商保的確也可有配合政策的空間，因此，設計一年期的醫療險在設計在家照護醫療這一塊，算是表達業界配合政策的誠意，包括國壽、富壽、凱壽、南山、或是新光、台壽等六大壽險公司，未來應該都會加入發行該新種保單的行列。此外，包括如何定價、資料如何搜集、試辦計畫的對象、哪些急症適用，損失發生率、給付範圍項目等等，壽險公會將再召集壽險公司進行後續的討論，同時盤點後續有哪些業者會參與發行這類新保單，這張新保單的問世，亦可說壽險業配合政策所提出。

關於今日的會議結論共識，據指出，除了「在宅醫療照護」來設計一年期的保單，由業者研議新的保單已達成共識之外，過去以住院為前提的舊保單，是否也能給付在宅醫療照護的部分，對此健保署曾在會中提出要求，但壽險公會已在會中舉出國外的實例，強調難度很高，因此最後決定先發行新保單。

據了解，壽險公會已對此進行研究，根據國外的資料，在全球老化、醫療科技進步之下，許多國家的住院人數的確變少了，但先前以住院為前提所給的給付，迄今並未開放給付給在家醫療的保戶。

業界人士則認為，舊的醫療險納入可能性不大，而且若要作，就非得修改批註條款。也有業者強調，舊的保單損率都已計算好，而且是以住院為前提，現在若開放非住院，恐怕很多人本來不需要在家住院療養，恐怕會因為開放而被濫用，就會如同防疫保單災難再度重演，當年只要快篩證明，不用住院也可給付，結果產險業大賠2千多億。此外，再保公司在契約事先已明訂之下，對於違反契約的理賠，也不願接手分攤的理賠損失，這從防疫險的再保公司官司到現在還沒打完，就可見一斑。

據了解，所謂的在宅醫療，也不是隨便都可以申請給付的，主要是要由衛福部認可的特定醫療處置，能在家裡完成，醫護人員也要回家去處理的才算數，而非由病人自己認定是否可回家處理來申請給付，例如，照護機構必須要符合衛福部的「減少住宿型機構住民至醫療機構就醫方案」，其長照住戶才符合新種保單的理賠資格，另外，包括像肺炎、尿路感染等急症，或在巴氏量表中若因為疾病特性而外出不便就醫者，未來也有機會申請到新種保單的理賠。