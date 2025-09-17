東聯互動攜手清真寺 實踐「多元共融」願景

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
東聯互動與清真寺合作舉辦周末市集活動，提供穆斯林生活指引，並為印尼兒童舉辦古蘭經朗誦學習班及成人生活培訓班，以實際行動實踐「多元共融」的願景。圖／東聯互動提供
東聯互動（7738）與台北清真寺9月13日首次合作舉辦周末市集活動，提供穆斯林友善的飲食資訊，為初到台灣的勞工與留學生提供生活指引，協助他們適應文化與語言上的差異。同時在連續三個周末，在台北清真寺為印尼兒童舉辦古蘭經朗誦學習班及成人生活培訓班，以實際行動實踐「多元共融」的願景。

東聯互動表示，隨著台灣外籍勞動者人數持續增加，社會對外籍勞工關注逐漸提升。根據勞動部最新統計，外籍勞工中以印尼籍為大宗(37%)，已超過30萬人且多數信仰為穆斯林；外交部資料顯示，在台穆斯林外來人口達26萬人，印尼籍勞工在台穆斯林群體中扮演著重要的角色。

對於在台的外籍工作者而言，面對語言不通、文化差異所帶來的隔閡，往往讓日常生活中的簡單事務也變得複雜而艱難。東聯互動表示，秉持「多元共融、跨文化理解」的願景，東聯互動長期關懷在台的穆斯林族群，透過贊助教育與培訓活動，支持穆斯林兒童在信仰與學習上成長，也幫助外籍勞工在生活與專業上獲得更多力量。這不僅是公益的投入，更是實踐公司願景的重要一步。

在教育與文化交流上，清真寺亦開設阿拉伯語課程、古蘭經學習班，並舉辦伊斯蘭文化導覽，也讓非穆斯林更理解伊斯蘭文化。東聯互動從關懷的角度出發，透過公益協作與資源支持，讓外籍勞工在異鄉不僅能享受家鄉美食，也能感受到心靈的歸屬與溫暖。

東聯互動表示，因為語言隔閡與數位落差的不便，同時面對數位詐騙與洗錢防制等金融風險；東聯互動致力於提供安全、便捷的科技金融服務，協助在台境外工作者安心將薪資匯款回家，逐步實踐普惠金融的核心價值。

東聯互動主要從事外籍移工國外小額匯兌業務，董事長為吳侑勳。今年上半年稅後純益1.83億元，每股純益（EPS）7.38元。累計今年前八月營收3.72億元，年增31.3%。

東聯 穆斯林 清真寺

