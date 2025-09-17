增加投資收益！新壽處分「總統傑仕堡」四戶 交易總金額3.74億元
台新新光金（2887）17日代子公司新光人壽公告處分位於台北市中正區的「總統傑仕堡」四戶，交易總金額為3.74億元，預計處分損失為1,454萬元，主要是需要支付仲介、稅務等費用所致。
根據新光人壽公告，新光人壽處分位於台北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物共4戶，座落於3F、8F、9F、10F，共6車位，土地面積約54.48坪，建物面積約332.21坪，交易總金額為3.74億元，買家為六位自然人，交易決定方式為議價。
新光人壽表示，處分目的是為了增加投資收益。
另外，台新新光金控17日也代子公司新壽公告，獨立董事張榮豐因個人健康因素請辭，辭任生效日為9月25日。
