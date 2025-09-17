金管會今日公布最新的國銀外匯存款統計，截至114年7月底，國銀的外匯存款餘額為14兆3742億元，較上月底增加3260億元，增幅2.3%，單月增額為112年11月以來最高，僅次於112年10月增加3556億元。銀行局也指出，剔除匯率因素，若以7月底美元匯率29.916換算，7月底外匯存款為4805億美元，亦仍較上月底增加107億美元。

銀行局分析，銀行指出，7月外匯存款爆出大量，主因法人客戶營收，如貨款、貨運收入、商仲貿易服務收入等入帳、投資款匯回，加上為了發放股利等資金調度需要。而對此銀行業者則指出，由於預期台幣已經「升到頂」，因此7月有許多民眾開始回補美元存款，這也是外匯存款大增的另一主因。

國銀外匯存款，美元占比高達9成以上，也因此，今年4、5月間台幣暴力升值之下，國銀外匯存款換算成台幣之後也暴跌，4、5二個月份各月減3893億、6707億，其中5月的減量更高居歷史之冠，而外匯存款從3月以來就逐月減少，但到了7月，終結「連4減」，而且創下史上次高的單月增量。

金管會的最新統計也顯示，截至7月底，外匯存款破兆元的銀行，依序為中信銀、北富銀、兆豐銀、玉山銀、台銀、一銀，其中，中信銀以1兆4301億等值台幣居冠，但較去年同期減少775億，居第三的兆豐銀年減447億，目前總存款量為1兆1386億，年增量最大的為第二高的北富銀，年增925億，增幅8%，而玉山銀、台銀各有490億、130億的年增量，增幅分別為4.7%、1.2%，總存款量分別為1兆0843億、1兆0818億，一銀則為1兆0290億。