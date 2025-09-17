兆豐證券攜手台灣公益聯盟深入雙北社區 以科技守護長者財產安全

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券攜手台灣公益聯盟及國立臺灣師範大學大眾傳播所學生走入雙北6個社區，透過互動教學與案例分享，協助強化長者防詐意識與提升自我保護能力。兆豐證券／提供
面對AI與金融詐騙日益猖獗，兆豐證券推動「防詐，逗陣來！」守護行動，首度攜手社團法人台灣公益聯盟及國立台灣師範大學大眾傳播所學生，以「銀髮防詐新視界」為主題，透過AI科技互動、實務案例與防詐技巧分享，為高齡與原住民長者築起安全防線，降低受騙風險。

該系列活動深入雙北6個社區鄰里，涵蓋南港、後山埤、坪林、雙溪等都市邊陲與偏鄉地區，也走入原住民聚落烏來，讓不同生活環境的長者都能接觸到最新防詐知識與科技體驗。兆豐證券講師於六場活動中輪番授課，分享長者常遇的詐騙手法，包括假檢警、假投票、LINE盜用、假投資及求職詐騙等，並搭配案例解析詐騙集團話術，帶領長者識破關鍵字、交流防詐經驗，強化自我防護能力。

除金融專業講座外，台灣公益聯盟與臺師大學生也運用AI換臉與變聲技術模擬詐騙情境，讓長者親身體驗「科技詐騙」的手法，提升警覺意識。現場更介紹MyGoPen、台灣事實查核中心、趨勢科技AI防詐達人等實用查證工具，協助長者學習資訊判斷與自我驗證。

兆豐證券表示，金融詐騙手法不斷翻新，企業除提供金融服務外，更是守護民眾財產安全的第一道防線。這次與台灣公益聯盟合作走進六個社區，吸引超過百位長者參與互動課程，強化詐騙辨識與應對能力。未來「兆豐育見高年級公益列車」也將持續深入更多鄰里，推廣金融與資訊安全教育，與全民共築堅實反詐防護網。

台灣公益聯盟也指出，近年AI詐騙盛行，加上偏鄉與都會邊陲地區的資訊落差，使長者更容易成為詐騙目標，未來聯盟也將持續整合企業與公益資源，推動長者防詐教育，守護高齡族群財產安全，並朝「幸福共好、溫暖台灣」的願景邁進。

AI 兆豐 詐騙集團

